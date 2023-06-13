Зачем Путин в июле хочет перебросить в Беларусь ядерные заряды

Взрыв ядерной бомбы. Фото: фото: ВВС

Российский диктатор Владимир Путин продолжает пугать мир своей ядерной дубиной. На прошлой неделе он заявил, что окончательно принято решение о размещении в начале июля тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь.

Действительно ли Путин сможет ударить по Украине из Беларуси или это — очередная диктаторская "пугалка" разбиралась Новини.LIVE.

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Что произошло

На минувшей неделе Путин в интервью российским пропагандистам поделился итогами своей встречи со своим коллегой-диктатором Александром Лукашенко.

Владимир Путин. Фото: Getty Images

"О наиболее чувствительных вопросах, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", — сказал Путин белорусскому соратнику.

Не так страшен черт

В свете последних событий вокруг Каховской ГЭС невольно возникает мнение: если российские власти не мигнули глазом и легко устроили потоп на Херсонщине, то не устроит ли она ядерный апокалипсис.

Аналитики американского Института изучения войны скептичны во мнении по этому поводу и считают, что высказывания о своих намерениях не являются эскалацией ситуации со стороны Путина. Более того, они не повлияют на изменение "ядерной позиции" Североатлантического Альянса, а также никоим образом не указывают на намерение РФ в ближайшем будущем применить ядерное оружие против Украины.

Хранилища не готовы

Разговоры о возможном размещении "ядерки" на территории Беларуси возникли не вчера.

Тем не менее, по имеющимся данным, Беларусь до сих пор не смогла восстановить старые советские хранилища для ядерного оружия, чтобы принять в них российские тактические "подарки". А значит, подавляющее большинство хранилищ продолжает находиться в негодном состоянии.

"Объекты, на которых когда-то хранилось ядерное оружие и которые могут быть приспособлены для его хранения, находятся в заброшенном состоянии. Поэтому прямо завезти туда на хранение компоненты, содержащие в себе ядерную утварь и сопутствующее для него оборудование проблематично", — поделился информацией военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE.

Вместе с этим Селезнев не исключает, что отдельные объекты могут находиться в стадии восстановления или постройки, а потому могут стать пригодными для использования. Но это — дело времени.

Игра на публику

Похоже, ход событий в войне с Украиной мало чему научил российского вождя, и он продолжает верить в эффективность игры мышцами.

"Тактически это перемещение ничего не меняет, если принимать во внимание радиус поражения оружия. И все это следует рассматривать как элемент военно-политического давления. В первую очередь — на страны Запада, прежде всего — на Польшу и страны Балтии", — высказывает свое мнение военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE.

Почему речь идет об июле, добавляет он, потому что российское руководство хорошо понимает, что возможные сценарии развития событий на театре боевых действий в Украине придется именно к концу июня — июлю. Поэтому именно для этой цели создается дополнительная зона военно-политического напряжения непосредственно на границах со странами НАТО.

"Итак, это если не прямое принуждение к миру, то — прямой намек на то, что НАТО должно замедлить темпы военно-технического сотрудничества с Украиной, или соответственно надавить на украинский политический провод с целью к переговорам. Тем более, что вся эта риторика по перемещению тактического ядерного оружия звучит на фоне так называемых мирных инициатив, активно продуцируемых на мировой арене. При этом это делается политическими лидерами, напрямую или косвенно аффилированными с Россией", — говорит Снегирев.

Будут ли последствия

Именно поэтому, уверен военный эксперт, эту проблему нужно рассматривать в комплексе, а не как отдельный эпизод непосредственного перемещения.

Что касается последствий самого перемещения, то, как отмечает Снегирев, страны Запада уже заявили о том, что они не будут менять свою ядерную стратегию. Более того, они не видят угрозы применения ядерного тактического оружия.

Зарядка ракетой ОТРК "Искандер". Фото: РосСМИ

Следует говорить и о том, что сама Российская Федерация испугалась своей решимости: при подписании самого соглашения о размещении тактического ядерного оружия замминистра иностранных дел от имени своей страны заявил о том, что это оружие никогда не будет применено.

"Смогут ли применить? По большому счету, дальность поражения тактического ядерного оружия, если говорить, что оно может быть применено по центрам принятия решений, то они на это не решаться. И этот сценарий рассматривается как маловероятный", — считает аналитик.

В то же время исключать такой шаг со стороны диктатора нельзя. Но, тем не менее, все же есть надежда, что Российская Федерация хорошо понимает возможные последствия для себя после применения этого оружия против города Киева или других населенных пунктов на территории Украины.