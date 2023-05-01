Ворог не відмовився від спроби оточити українські війська

Російський РСЗВ готується до обстрілу. Фото: РосЗМІ

Попри бравадні заяви окремих українських діячів і експертів про те, що наступ ворога захлинувся і той ось-ось піде в глуху оборону, ситуація на Донецькому фронті залишається пекельною. Більше того — агресор намагається шалено тиснути на підрозділи ЗСУ, використовуючи всі наявні у нього сили та засоби. І вони, схоже, закінчуватися не збираються. А на окремих ділянках ситуація взагалі складається загрозлива.

Чим це може обернутися, Новини.LIVE спробувало розібратися.

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Гаряча точка

Останнім часом у зведеннях Генштабу ЗСУ повідомлення про перебіг подій під Мар'їнкою стали згадуватися навіть більше, ніж про Авдіївку. Цей населений пункт, який росіянами вже стерто з лиця землі, продовжує нещадно зазнавати атак і руйнування.

Схоже, припускає військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, що росіяни намагаються підтиснути з півдня наш гарнізон в Авдіївці для того, щоб взяти його в оперативне оточення.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Відповідно, для реалізації цих задач росіяни використовують свою перевагу в авіації, знаючи наші слабкості в системі протиповітряної оборони", — говорить Селезньов.

Причому, додає він, у комплексі з цим ворог використовує засоби радіотехнічної боротьби, включно з системами придушення наших засобів протиповітряної оборони.

Агресор передислоковує війська

З думкою Селезньова погоджується інший військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Наразі, на мою думку, — розмірковує Снєгирьов, — найбільш напруженими точками є Лиманський та Мар’їнський напрямки".

Зокрема, на Лиманському напрямку окупанти намагаються продавити українську оборону та створити локальне оточення українських військ в районі Сіверська. Одночасно ворог завдає ударів з району Кремінної у напрямку Торське — Лиман. Другий фланг — наступ з району Вугледару.

"Як на мене, це найбільш небезпечний сценарій", — констатує експерт.

Свіжа сила

За словами Снєгирьова, на Лиманський напрямок росіянами зараз перекидаються додаткові підрозділи.

Російські оккупанти в Україні. Фото: РосЗМІ

Насамперед ця ділянка фронту посилюється особовим складом та важкою бронетехнікою. А біля Кремінної з’явилися нові підрозділи 3-ї та 24-ї бригад спецпризначення, 144-го мотострілкову дивізію та 90-ї танкової дивізії Збройних сил РФ.

За інформацією місцевих джерел, зазначає Снєгирьов, з району Кремінної зафіксована передислокація БМП-2М з бойовим модулем Б05Я01 "Бережок". Ця машина має 30-мм гармату, 30-мм автоматичний гранатомет АГ-30М і здвоєні пускові установки з протитанковими керованими ракетами "Корнет".

Спроба отримати результат

Аналогічна ситуація спостерігається і на Мар’їнському напрямку. Там окупанти намагаються хоч якось розвинути свій тактичний успіх.

Зокрема, для цього на Мар’їнському напрямку зафіксована передислокація окремих підрозділів 150-ї мотострілкової дивізії Південного військового округу з місцем постійної дислокації у місті Новочеркаськ.

Крім того, під Мар'їнку спостерігається перекидання важкої бронетехніки противника, а саме танків Т-90 М "Прорив" та БТР-82А.

Колона російської бронетехніки. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

"Такий розвиток ситуації свідчить про те, що окупанти не відмовились від тактики створення "широкого котла" для всього українського угруповання в Донецькій області", — попереджає військовий експерт.

Таким чином, наголошує Снєгирьов, своїми діями агресор створює передумови для створення оперативного оточення українських угруповань, які зосереджені в цьому районі.

Інше питання, що завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна окупанти наразі не можуть здійснити свої плани.