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Удастся ли врагу создать "большой котел" на юге

1 мая 2023 17:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Враг не отказался от попытки оцепить украинские войска
Российский РСЗО готовится к обстрелу. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Несмотря на бравурные заявления отдельных украинских деятелей и экспертов о том, что наступление врага захлебнулось и тот вот-вот пойдет в глухую оборону, ситуация на Донецком фронте остается адской. Более того, агрессор пытается активно давить на подразделения ВСУ, используя все имеющиеся у него силы и средства. И они, похоже, кончаться не собираются. А на отдельных участках ситуация вообще складывается угрожающая.

Чем это может обернуться, Новини.LIVE попыталось разобраться.

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Горячая точка

В последнее время в сводках Генштаба ВСУ сообщения о ходе событий под Марьинкой стали упоминаться даже больше, чем об Авдеевке. Этот населенный пункт, который россиянами уже стерт с лица земли, продолжает беспощадно подвергаться атакам и разрушению.

Похоже, предполагает военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, россияне пытаются поджать с юга наш гарнизон в Авдеевке, чтобы взять его в оперативное окружение.

Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Соответственно, для реализации этих задач россияне используют свое преимущество в авиации, зная наши слабости в системе противовоздушной обороны", — говорит Селезнев.

Причем, добавляет он, в комплексе с этим враг использует средства радиотехнической борьбы, включая системы подавления наших средств противовоздушной обороны.

Агрессор передислоцирует войска

С мнением Селезнева соглашается другой военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Пока, по моему мнению, — рассуждает Снегирев, — наиболее напряженными точками являются Лиманское и Марьинское направления".

В частности, на Лиманском направлении оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и создать локальное окружение украинских войск в районе Северска. Одновременно враг наносит удары из района Кременная в направлении Торское — Лиман. Второй фланг — наступление из района Угледара.

"На мой взгляд, это самый опасный сценарий", — констатирует эксперт.

Свежая сила

По словам Снегирева, на Лиманское направление россиянами сейчас перебрасываются дополнительные подразделения.

Армія рф
Российские оккупанты в Украине. Фото: РосСМИ

В первую очередь, этот участок фронта усиливается личным составом и тяжелой бронетехникой. А в Кременной появились новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144-я мотострелковая дивизия и подразделения 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ.

По информации местных источников, отмечает Снегирев, в районе Кременной зафиксирована передислокация БМП-2М с боевым модулем Б05Я01 "Бережок". Эта машина имеет 30-мм пушку, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М и сдвоенные пусковые установки с противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".

Попытка получить результат

Аналогичная ситуация наблюдается и на Марьинском направлении. Там оккупанты пытаются хоть как-то развить свой тактический успех.

В частности, для этого на Марьинском направлении зафиксирована передислокация отдельных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа с местом постоянной дислокации в Новочеркасске.

Кроме того, под Марьинкой наблюдается перебрасывание тяжелой бронетехники противника, а именно танков Т-90 М "Прорыв" и БТР-82А.

армия рф
Колонна российской бронетехники. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

"Такое развитие ситуации свидетельствует о том, что оккупанты не отказались от тактики создания "широкого котла" для всей украинской группировки в Донецкой области", — предупреждает военный эксперт.

Таким образом, отмечает Снегирев, своими действиями агрессор создает предпосылки для создания оперативного окружения украинских группировок, которые сосредоточены в этом районе.

Другой вопрос, что благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина оккупанты пока не могут осуществить свои планы.

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