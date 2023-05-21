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Чи візьмуть на роботу без військового квитка: роз’яснення юриста

21 травня 2023 07:29
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Чи приймуть на роботу без військового квитка - що каже закон
Військовий квиток, виданий Міноборони України. Фото: УНІАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Багатьох українських військовозобов'язаних зараз хвилює, чи можуть їх звільнити з роботи через відсутність військового квитка або чи можна влаштуватися на нову роботу без цього документа. Новини.LIVE звернулися за роз’ясненнями до адвоката, керуючого партнера Адвокатського об'єднання "ЮніМайндс" Марини Гаврилюк.

Як пояснила юристка, за законом перевірка документів з центру комплектування при працевлаштуванні є обов’язковою.

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"Під час прийняття на роботу роботодавець зобов’язаний перевірити у громадянина військово-обліковий документ, посвідчення про приписку до призивної дільниці, військовий документ або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто прийняття на роботу без відповідних документів вважається порушенням", — зазначила вона.

Водночас відсутність військового квитка не є підставою для звільнення з роботи, на яку людина була прийнята раніше.

"Кодекс законів про працю не передбачає звільнення з роботи особи у разі відсутності військового квитка або неможливість такого звільнення", — сказала юристка.

Нагадаємо, днями заступник начальника Київського міського ТЦК Олександр Коновалов розповів, як діяти військовозобов'язаним після отримання повістки.

Нагадаємо, на даний момент в Україні триває також автомобільна мобілізація, яка передбачає тимчасове вилучення у громадян та підприємств автомобільного транспорту.

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