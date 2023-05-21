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Возьмут ли на работу без военного билета: разъяснение юриста

21 мая 2023 07:29
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Примут ли на работу без военного билета – что говорит закон
Военный билет, выданный Минобороны Украины. Фото: УНИАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Многих украинских военнообязанных сейчас волнуют, могут ли их уволить с работы из-за отсутствия военного билета или можно ли устроиться на новую работу без этого документа. Новини.LIVE обратились за разъяснениями к адвокату, управляющему партнеру Адвокатского объединения "ЮниМайндс" Марине Гаврилюк.

Как объяснила юрист, по закону проверка документов из центра комплектования при трудоустройстве является обязательной.

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"Во время принятия на работу работодатель обязан проверить у гражданина военно-учетный документ, удостоверение о приписке к призывному участку, военный документ или временное удостоверение военнообязанного. То есть принятие на работу без соответствующих документов считается нарушением", — отметила она.

В то же время отсутствие военного билета не является основанием для увольнения с работы, на которую человек был принят ранее.

"Кодекс законов о труде не предусматривает увольнения с работы лица в случае отсутствия военного билета или невозможности такого увольнения", — сказала юрист.

Напомним, на днях заместитель начальника Киевского городского ТЦК Александр Коновалов рассказал, как действовать военнообязанным после получения повестки.

Напомним, на данный момент в Украине продолжается также автомобильная мобилизация, предусматривающая временное изъятие у граждан и предприятий автомобильного транспорта.

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