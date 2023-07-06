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Чи вплине смерть Путіна на війну в Україні: пояснення Буданова

6 липня 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи вплине смерть Путіна на війну в Україні: пояснення Буданова
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни не хочуть воювати в Україні. Тому смерть президента Російської Федерації Володимира Путіна, який прагне продовжувати військові дії, позитивно вплине на ситуацію.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив у інтерв’ю виданню The Times.

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За словами Кирила Буданова, смерть російського диктатора Володимира Путіна позитивно б вплинула на війну, яку Росія досі веде на території України.

Причиною є те, що російське суспільство не хоче воювати.

"Ніхто там, ніхто у великих містах Росії не хотів би продовжувати війну з Україною. Коли по телевізору дивляться війну, кажуть: "Ага, війна, катайся, йди, воюй, та що завгодно", — наголосив Буданов.

Росіяни не будуть воювати

Очільник ГУР підкреслив, що навіть оголошення загальної мобілізації не змінить події на фронті на користь Росії.

Бо як тільки росіяни отримають повістки, вони відразу ж почнуть шукати будь-які способи, аби не йти на війну самим.

Нагадаємо, у січні поточного року Кирило Буданов заявляв, що Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко.

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