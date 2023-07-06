Повлияет ли смерть Путина на войну в Украине: объяснение Буданова

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Главное управление разведки

Россияне не хотят воевать в Украине. Поэтому смерть президента Российской Федерации Владимира Путина, стремящегося продолжать военные действия, положительно повлияет на ситуацию.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью изданию The Times.

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По словам Кирилла Буданова, смерть российского диктатора Владимира Путина положительно повлияла бы на войну, которую Россия до сих пор ведет на территории Украины.

Причина того, что российское общество не хочет воевать.

"Никто там, никто в больших городах России не хотел бы продолжать войну с Украиной. Когда по телевизору смотрят войну, говорят: "Ага, война, катайся, иди, воюй, и что угодно", — подчеркнул Буданов.

Россияне не будут воевать

Глава ГУР подчеркнул, что даже объявление всеобщей мобилизации не изменит события на фронте в пользу России.

Ибо, как только россияне получат повестки, они сразу же начнут искать любые способы, чтобы не идти на войну самим.

Напомним, в январе текущего года Кирилл Буданов заявлял, что Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро.