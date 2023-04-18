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Чи впливають ядерні загрози РФ на військову допомогу України: пояснення ГУР

18 квітня 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи впливають ядерні загрози РФ на військову допомогу України: пояснення ГУР
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: Ukraine Media Center
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що загрози застосування ядерної зброї з боку російського президента Володимира Путіна не впливають на військову допомогу від союзників і, швидше за все, є пропагандою. Він також зазначив, що це не перший випадок застосування ядерного шантажу з боку Путіна.

Про це Скібіцький сказав в ефірі телемарафону.

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Скібіцький наголосив, що такі погрози не впливають на професіоналів військової справи, таких як міністри оборони, які розуміють, що це більше пропагандистські висловлювання. Проте така пропаганда може впливати на обивателів.

Водночас Скібіцький зазначив, що Україна продовжує отримувати озброєння та розвивати свої можливості не лише для оборони, а й для наступу. Це відбувається завдяки підтримці союзників та української армії, яка постійно удосконалюється.

Таким чином, заява Скібіцького вказує на те, що загрози застосування ядерної зброї з боку Путіна не мають істотного впливу на військову допомогу союзників, яка продовжує надходити до України. Однак вони можуть впливати на думку обивателів.

Нагадаємо, що Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки нагадала про ядерні загрози Росії. Британська делегація підкреслила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.

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