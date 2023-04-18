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Влияют ли ядерные угрозы РФ на военную помощь Украины: объяснение ГУР

18 апреля 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Влияют ли ядерные угрозы РФ на военную помощь Украины: объяснение ГУР
Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото: Ukraine Media Center
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что угрозы применения ядерного оружия со стороны российского президента Владимира Путина не влияют на военную помощь от союзников и скорее всего являются пропагандой. Он также отметил, что это не первый случай применения ядерного шантажа со стороны Путина.

Об этом Скибицкий сказал в эфире телемарафона.

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Скибицкий подчеркнул, что такие угрозы не влияют на профессионалов военного дела, таких как министры обороны, которые понимают, что это больше пропагандистские высказывания. Однако, такая пропаганда может оказывать влияние на обывателей.

В то же время, Скибицкий отметил, что Украина продолжает получать вооружения и развивать свои возможности не только для обороны, но и для наступления. Это происходит благодаря поддержке союзников и украинской армии, которая постоянно усовершенствуется.

Таким образом, заявление Скибицкого указывает на то, что угрозы применения ядерного оружия со стороны Путина не оказывают существенного влияния на военную помощь союзников, которая продолжает поступать в Украину. Однако, они могут оказывать влияние на мнение обывателей.

Напомним, что Великобритания на встрече министров иностранных дел Большой семерки напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.

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