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Чи зможе саміт у Джидді зупинити війну: думка експерта

7 серпня 2023 12:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи зможе саміт у Джидді зупинити війну: думка експерта
Українські військові на фронті. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Міжнародний саміт у Джидді не вплине на військову складову російсько-українського конфлікту. Війна триватиме незалежно від політичних підсумків зустрічі, зупинити її не так вже й просто.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Зустріч країн Заходу, Півдня та Сходу у саудівському місті Джидда, на саміті, присвяченому мирному урегулюванню російсько-українського військового конфлікту, не зможе вплинути на театр воєнних дій.

"Війна триває і буде тривати, незалежно від цих зустрічей", — підкреслив Петро Черник.

Тривалий процес

Полковник ЗСУ нагадав приклад Сполучених Штатів Америки, які у ситуації з Афганістаном, з якого вони виводили свої війська, пройшли досить довгий шлях в процесі переговорів із "Талібаном".

Тож, підкреслив Черник, нинішню війну не може зупинити навіть такий представницький міжнародний захід. До того ж він більше концентрувався на геополітичній складовій цього конфлікту, ніж на суто військовій.

"У цій частині я не очікую якихось серйозних змін", — наголосив експерт.

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшли переговори щодо української Формули миру. Новини.LIVE детально розповідали про саміт, у чому його мета та чим він вигідний для України.

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