Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сможет ли саммит в Джидде остановить войну: мнение эксперта arrow

Сможет ли саммит в Джидде остановить войну: мнение эксперта

7 августа 2023 12:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Сможет ли саммит в Джидде остановить войну: мнение эксперта
Украинские военные на фронте. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Международный саммит в Джидде не повлияет на военную составляющую российско-украинского конфликта. Война будет продолжаться независимо от политических итогов встречи, остановить ее не так-то просто.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Война и саммит

Встреча стран Запада, Юга и Востока в саудовском городе Джидда на саммите, посвященном мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта, не сможет повлиять на театр военных действий.

"Война продолжается и будет продолжаться независимо от этих встреч", — подчеркнул Петр Черник.

Длительный процесс

Полковник ВСУ напомнил пример Соединенных Штатов Америки, которые в ситуации с Афганистаном, из которого они выводили свои войска, прошли достаточно долгий путь в процессе переговоров с Талибаном.

Поэтому, подчеркнул Черник, нынешнюю войну не может остановить даже такое представительское международное мероприятие. К тому же оно больше концентрировалось на геополитической составляющей этого конфликта, чем чисто военной.

"В этой части я не ожидаю каких-либо серьезных изменений", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по украинской Формуле мира. Новини.LIVE подробно рассказывали о саммите, в чем его цель и чем он выгоден для Украины.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз