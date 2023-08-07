Сможет ли саммит в Джидде остановить войну: мнение эксперта
Международный саммит в Джидде не повлияет на военную составляющую российско-украинского конфликта. Война будет продолжаться независимо от политических итогов встречи, остановить ее не так-то просто.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
Война и саммит
Встреча стран Запада, Юга и Востока в саудовском городе Джидда на саммите, посвященном мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта, не сможет повлиять на театр военных действий.
"Война продолжается и будет продолжаться независимо от этих встреч", — подчеркнул Петр Черник.
Длительный процесс
Полковник ВСУ напомнил пример Соединенных Штатов Америки, которые в ситуации с Афганистаном, из которого они выводили свои войска, прошли достаточно долгий путь в процессе переговоров с Талибаном.
Поэтому, подчеркнул Черник, нынешнюю войну не может остановить даже такое представительское международное мероприятие. К тому же оно больше концентрировалось на геополитической составляющей этого конфликта, чем чисто военной.
"В этой части я не ожидаю каких-либо серьезных изменений", — подчеркнул эксперт.
Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по украинской Формуле мира. Новини.LIVE подробно рассказывали о саммите, в чем его цель и чем он выгоден для Украины.