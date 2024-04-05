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Чи зможуть F-16 завдати серйозної шкоди армії Росії — відповідь генсека НАТО

5 квітня 2024 21:01
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Ілля Рябінін
редактор
Чи зможуть F-16 завдати серйозної шкоди армії Росії — відповідь генсека НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що винищувачі F-16, які отримає Україна, не будуть являти собою надпотужну зброю для війни з Росією. Водночас він заявив, що літаки "критично необхідні" для завдання ударів по окупаційній армії.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

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"Той факт, що союзники НАТО постачають F-16, а також тренують пілотів і постачають зброю для F-16, — це ще один приклад значної військової підтримки від союзників НАТО для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити жодна система. Це не срібна куля, яка змінить усю війну", — сказав Столтенберг.

Водночас він заявив, що літаки своєю мірою, мають свою важливість.

"F-16 ще більше посилять можливості України щодо відображення російської агресії. Тому я вітаю те, що союзники зараз старанно працюють над цими поставками, а також навчання пілотів і техперсоналу для F-16", — додав генсек.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг розповів, що після закінчення війни Україна одразу стане членом Альянсу, аби вберегти її від нових нападів РФ. 

Водночас він заявив, що члени Альянсу мають посилити підтримку України, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову потужність. 

НАТО
Україна
Єнс Столтенберг
війна в Україні
F-16

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