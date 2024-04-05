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Смогут ли F-16 нанести серьезный ущерб армии России — ответ генсека НАТО

5 апреля 2024 21:01
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Илья Рябинин
редактор
Смогут ли F-16 нанести серьезный ущерб армии России — ответ генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16, которые получит Украина, не будут являться сверхмощным оружием для войны с Россией. В то же время он заявил, что самолеты "критически необходимы" для нанесения ударов по оккупационной армии.

Об этом он заявил в интервью Bild.

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"Тот факт, что союзники НАТО снабжают F-16, а также тренируют пилотов и снабжают оружие для F-16, — это еще один пример значительной военной поддержки от союзников НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить ни одна система. Это не серебряный шар, который изменит всю войну", — сказал Столтенберг.

В то же время он заявил, что самолеты в своей степени имеют свою важность.

"F-16 еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии. Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас усердно работают над этими поставками, а также обучение пилотов и техперсонала для F-16", — добавил генсек.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг рассказал, что после окончания войны Украина сразу станет членом Альянса, чтобы уберечь ее от новых нападений РФ.

В то же время он заявил, что члены Альянса должны усилить поддержку Украины, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь.

НАТО
Украина
Йенс Столтенберг
война в Украине
F-16

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