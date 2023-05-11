Чому Пригожин і Кадиров вирішили помінятися "ролями"

Бійці глави Чечні Рамзана Кадирова. Фото: РосЗМІ

Минулого тижня світ став спостерігачем чергового своєрідного шоу в оточенні Путіна. Його "кухар" Євген Пригожин і намісник Чечні Рамзан Кадиров зійшлися у словесному "двобою" на тему "звільнення Бахмуту від нацистів".

Звичайно, кожному зрозуміло, як ясний день, що ці пани не схильні до благодійності, а отже нічого без вигоди для себе не робитимуть. Тому Новини.LIVE вирішило розібратися, що насправді стоїть за всіма цими войовничими спічами.

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Що сталося

Якщо розташувати події у хронологічному порядку, то вимальовується наступне. Євген Пригожин 5 травня поставив свого кремлівського господаря перед фактом, що, мовляв, за кілька днів відведе підрозділи свого "Вагнера" з Бахмута. Тобто безпосередній вихід недобитих залишків ПВК з міста має початися 10 травня.

Водночас глава Чечні Рамзан Кадиров у відповідь на такий "демарш" заявив, що підпорядковані йому війська цілком зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті. А паралельно й закликав Пригожина нарешті поміритися з російським міністром оборони Сергієм Шойгу та начгенштабу Валерієм Герасимовим. Мовляв, подальший розбрат сіє недовіру та підриває залишки бойового духу війська російського.

Просто вигода і нічого особистого

Схоже, заяви Пригожина та Кадирова, імовірно, все ж таки вплинули на військове командування РФ, і воно надало довгоочікувані снаряди "Вагнеру". Адже Пригожин сам поспішив повідомити, що боєприпаси для ПВК "Вагнер" знайшлися. Правда, вагомих доказів на підтвердження цього не надав.

Рамзан Кадиров і Євген Пригожин. Фото: РосЗМІ

Між тим, те, що подібний крок з боку російських військових насправді відбувся, відповідний висновок роблять аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Пригожин і Кадиров, ймовірно, фактично шантажували МО РФ, щоб воно виділило ресурси силам "Вагнера" у Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські сили Кадирова з інших частин театру воєнних дій, щоб змінити сили "Вагнера" у Бахмуті", — говорять фахівці інституьу у свойому аналізі ситуації.

Що стоїть за демаршем "бояр"

Експерти Інституту пов'язують необхідність підіймати бурю в стакані з боку Пригожина та Кадирова тим, що це пов’язано із їхнім власним бажанням відновити позиції і прихильність в очах кремлівської еліти.

У ISW вважають, що після досить скромних, а часом — провальних дій кадирівських підрозділів у ході боїв Кадиров втратив свій колишній вплив у близькому оточенні Путіна. А отже тепер він намагається повернути свої минулі позиції. Те саме бажання спостерігається і у Пригожина.

Спецслужби почати зачистку

Своєю чергою військовий експерт Дмитро Снєгирьов звертає увагу на те, що заява Кадирова про введення чеченських підрозділів до Бахмуту і його "визволення" прозвучала після заяви Пригожина.

"Тобто Кадирова фактично поставили перед фактом. А це — цікаво і показово", — говорить Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Мовиться про те, пояснює він, що спецслужби Російської Федерації, схоже, вирішили вдатися до масової утилізації ПВК чи інших так званих парамілітарних формувань, які можуть нести потенційну загрозу режиму.

Тобто, те, що раніше відбувалося на Бахмутському напрямку, це — фізична ліквідація особового складу ПВК, крім іншого.

"При цьому варто зазначити, що мова йде не про самі процеси, які були започатковані в самому моменті утилізації спецконтингенту (російських в'язнів, — Ред.), а мова йде про те, що таким самим чином знищують еліту ПВК, тих, хто складав кістяк цих структур", — не виключає Снєгирьов.

У цьому зв'язку він нагадав, що нещодавно під Бахмут з африканського континенту були перекинуті найбільш боєздатні підрозділи ПВК "Вагнер" під командуванням польового командира "Ратибора".

За словами експерта, ці підрозділи були створені в 14-му році, вони пройшли Луганськ, Сирію, Лівію, ПАР. Вони виконали свою справу і можуть...

Внутрішній конфлікт

"Але не менш цікавий момент в іншому", — інтригує Снєгирьов.

Пригожин, продовжує він, який постійно заявляв про конфлікт між ПВК і Міністерством оборони, призначив першим своїм заступником замість Уткіна генерала Мізенцева, який у Міністерстві оборони відповідав... саме за матеріально-технічне забезпечення.

Тобто призначають людину, яка б мала нести відповідальність за так званий снарядний "голод" і масову загибель членів ПВК.

"Це свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме — конфлікт зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін є утворювачем ПВК, і саме з його легкої руки організація отримала назву "Вагнер", — зазначив військовий аналітик.

Військові ПВК "Вагнер" в Україні. Фото: РосЗМІ​​​​​​

Ліквідація "придворної" армії

Ще одна примітна річ. Пригожин заявляє, що виводить "Вагнер" із Бахмута і передає позиції "Ахмату".

"Тим самим він ставить Кадирова перед фактом і тому просто не залишається вибору як погодитися. І тут теж є цікавий момент. Кадиров називає "Вагнер" старшим братом, а "Ахмат" — молодшим", — звертає увагу Снєгирьов.

Таким чином, припускає він, завдяки цій перестановці з подачі спецслужб РФ під ніж потраплять чеченські мілітарні формування.

Тобто можна з певною часткою впевненості припустити, що в Кремлі вже розглядають як потенційно небезпечних збройні формування за національною ознакою. І у першу чергу під цей каток потрапляють "кадирівські" формування.

Військові з "кадирівського" формування. Фото: РосЗМІ

Насамперед через те, що вони деякий час тому почали грати певну самостійну роль.

Водночас, на думку експерта, останньою краплею у пошуку остаточної відповіді на "що робити?" стали марші мусульман, які нещодавно відбулися по всій Росії і стали показовою демонстрацією сили.

Чи "звільнить" "Ахмат" Бахмут

Нам переконання нашого співрозмовника, відповідь на це запитання однозначна та очевидна: "Що стосується Бахмуту, то "Ахмат" там ляже весь".

Якщо відомий російський терорист Гіркин, зазначив Снєгирьов, називає це формування "героїчними Тік-Токерами", то можна здогадуватися про їхній рівень підготовки.

До речі, той самий Гіркин на запитання про зниження останнім часом рівня "засвітки" "Ахмата" в соцмережах заявив про те, що раніше це було пов'язане з перемогами російської зброї. А тепер, коли перемоги не має, то, відповідно, "засвітитися" на передових позиціях і заявити, що це ми здобули, — "кадирівцям" досить проблемно.

"За великим рахунком, — продовжує Снєгирьов, — давайте говорити про те, що "Ахмат" був створений, як внутрішня структура для придушення руху спротиву в самій Чечні. Тобто це — поліцейське формування, яке спиралося на підтримку місцевої влади плюс хейповий характер його формування".

"Героїчні Тік-Токери" батальону "Ахмат". Фото: РосЗМІ

Варто згадати, що такі самі поліцейські або "загороджувальні" функції "кадирівцям" командування російського окупаційного угруповання довіряло здійснювати і на тимчасово загарбаній українській території.

А зараз, якщо насправді так станеться, перед "кадирівцями" вже буде стояти питання виконання функцій штурмовиків. А це, як кажуть в Одесі, — дві великі різниці. Зі всіма наслідками...