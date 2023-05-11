Почему Пригожин и Кадыров решили поменяться "ролями"

Бойцы гвардии главы Чечни Рамзана Кадырова. Фото: Associated Press

На прошлой неделе мир стал наблюдателем очередного своеобразного шоу в окружении Путина. Его "повар" Евгений Пригожин и наместник Чечни Рамзан Кадыров сошлись в словесном "поединке" на тему "освобождение Бахмута от нацистов".

Конечно, каждому понятно, как ясный день, что эти господа не склонны к благотворительности, а значит, ничего без выгоды для себя не будут делать. Поэтому Новини.LIVE решило разобраться, что на самом деле стоит за всеми этими воинственными спичами.

Читайте также:

Что произошло

Если расположить события в хронологическом порядке, вырисовывается следующее. Евгений Пригожин 5 мая поставил своего кремлевского хозяина перед фактом, что, мол, через несколько дней уведет подразделения своего "Вагнера" из Бахмута. То есть непосредственный выход недобитых остатков ЧВК из города должен начаться 10 мая.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на такой "демарш" заявил, что подчиненные ему войска вполне смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте. А параллельно и призвал Пригожина наконец-то помириться с российским министром обороны Сергеем Шойгу и начгенштаба Валерием Герасимовым. Мол, дальнейшая раздор сеет недоверие и подрывает остатки боевого духа войска российского.

Просто выгода и ничего личного

Похоже, заявления Пригожина и Кадырова, по всей вероятности, все же повлияли на военное командование РФ, и оно предоставило долгожданные снаряды "Вагнеру". Ведь Пригожин сам поспешил сообщить, что боеприпасы для ЧВК "Вагнер" нашлись. Правда, весомых доказательств в подтверждение этого не предоставил.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ

Между тем, то, что подобный шаг со стороны российских военных действительно состоялся, соответствующий вывод делают аналитики американского Института изучения войны.

"Пригожин и Кадыров, вероятно, фактически шантажировали МО РФ, чтобы оно выделило ресурсы силам "Вагнера" в Бахмуте, угрожая вывести чеченские силы Кадырова из других частей театра военных действий, чтобы заменить силы "Вагнера" в Бахмуте", — говорят специалисты института своем анализе ситуации.

Стоящий за демаршем "бояр"

Эксперты Института связывают необходимость поднимать бурю в стакане со стороны Пригожина и Кадырова с тем, что это связано с их собственным желанием восстановить позиции и расположение в глазах кремлевской элиты.

В ISW считают, что после достаточно скромных, а порой — провальных действий чеченских подразделений в ходе боев Кадыров потерял свое прежнее влияние в близком окружении Путина. А значит, теперь он пытается вернуть свои прошлые позиции. То же желание наблюдается и у Пригожина.

Спецслужбы начать зачистку

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Снегирев обращает внимание на то, что заявление Кадырова о введении чеченских подразделений в Бахмут и его "освобождении" прозвучало после заявления Пригожина.

"То есть Кадырова фактически поставили перед фактом. А это — интересно и показательно", — говорит Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о том, объясняет он, что спецслужбы Российской Федерации, похоже, решили прибегнуть к массовой утилизации ЧВК или других так называемых парамилитарных формирований, которые могут нести потенциальную угрозу режиму.

То есть то, что раньше происходило на Бахмутском направлении, это — физическая ликвидация личного состава ЧВК, кроме прочего.

"При этом следует отметить, что речь идет не о самих процессах, которые были начаты в самом моменте утилизации спецконтингента (российских узников, — Ред.), а речь идет о том, что таким же образом уничтожают элиту ЧВК, тех, кто составлял костяк этих структур", — не исключает Снегирев.

В этой связи он напомнил, что недавно под Бахмут с африканского континента были переброшены наиболее боеспособные подразделения ППК "Вагнер" под командованием полевого командира "Ратибора".

По словам эксперта, эти подразделения были созданы в 14 году, они прошли Луганск, Сирию, Ливию, ЮАР. Они выполнили свое дело и...

Внутренний конфликт

"Но не менее интересный момент в другом", — интригует Снегирев.

Пригожин, продолжает он, постоянно заявлявший о конфликте между ЧВК и Министерством обороны, назначил первым своим заместителем вместо Уткина генерала Мизенцева, который в Министерстве обороны отвечал... именно за материально-техническое обеспечение.

То есть назначают человека, который должен был нести ответственность за так называемый снарядный "голод" и массовую гибель членов ЧВК.

"Это свидетельствует о процессах, которые происходят в середине самого ПИК. А именно — конфликт со старой элитой компании. Ведь именно Уткин является создателем ПВК, и именно с его легкой руки организация получила название "Вагнер", — отметил военный аналитик.

Военные ЧВК "Вагнер" в Украине. Фото: РосСМИ​​​​​

Ликвидация "придворной" армии

Еще одна примечательная вещь. Пригожин заявляет, что выводит "Вагнер" из Бахмута и передает позиции "Ахмату".

"Тем самым он ставит Кадырова перед фактом и поэтому у того просто не остается выбора как согласиться. И здесь тоже есть интересный момент. Кадыров называет "Вагнер" старшим братом, а "Ахмат" — младшим", — обращает внимание Снегирев.

Таким образом, предполагает он благодаря этой перестановке с подачи спецслужб РФ под нож попадут чеченские милитарные формирования.

То есть можно с определенной долей уверенности предположить, что в Кремле уже рассматривают как потенциально опасные вооруженные формирования по национальному признаку. И в первую очередь под этот каток попадают "кадыровские" формирования.

Военные из "кадыровского" формирования. Фото: РосСМИ

Прежде всего потому, что они некоторое время назад начали играть определенную самостоятельную роль.

В то же время, по мнению эксперта, последней каплей в поиске окончательного ответа на "что делать?" стали марши мусульман, недавно состоявшиеся по всей России и ставшие показательной демонстрацией силы.

"Освободит" "Ахмат" Бахмут

Нам убеждение нашего собеседника, ответ на этот вопрос однозначен и очевиден: "Что касается Бахмута, то "Ахмат" там ляжет весь".

Если известный российский террорист Гиркин, отметил Снегирев, называет это формирование "героическими тик-токерами", то можно догадываться об их уровне подготовки.

Кстати, тот же Гиркин на вопрос о понижении в последнее время уровня "засветки" "Ахмата" в соцсетях заявил о том, что раньше это было связано с победами российского оружия. А теперь, когда победы нет, то, соответственно, "засветиться" на передовых позициях и заявить, что это мы одержали, "кадыровцам" достаточно проблемно.

"По большому счету , — продолжает Снегирев,— давайте говорить о том, что "Ахмат" был создан, как внутренняя структура для подавления движения сопротивления в самой Чечне. То есть это — полицейское формирование, опирающееся на поддержку местных властей плюс хейповый характер его формирования ".

"Героические тик-токеры" батальона "Ахмат". Фото: РосСМИ

Следует упомянуть, что такие же полицейские или "заградительные" функции "кадыровцам" командование российской оккупационной группировки доверяло осуществлять и на временно захваченной украинской территории.

А теперь, если так случится, перед "кадыровцами" уже будет стоять вопрос выполнения функций штурмовиков. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Со всеми вытекающими...