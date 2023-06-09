Які шанси у ворога знищити Дніпровські ГЕС

Залишки Каховської ГЕС після вибуху. Фото: Reuters

Практично відразу після знищення Каховської гідроелектростанції російські пропагандисти почали голосити, що треба таким чином підірвати в Україні всі греблі Дніпровського каскаду.

Чи можливий такий крок з боку агресора, розбиралося Новини.LIVE.

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Перешкода річці

В Україні на Дніпрі всі греблі гідростанций побудовані за гравітаційним типом. Іншими словами це — споруда, яка перегороджує русло річки для підняття рівня води перед нею з метою утворення водосховища, яке буде використовуватися для створення енергії води, яка вільна падає на лопаті турбіни, що виробляє електроенергію.

Найстарішою греблею Дніпровського каскаду ГЕС є Запорізька станція більш відома як Дніпрогес.

Дніпрогес. Фото: Укргідроенерго

Якось під час робочої екскурсії потернами Дніпрогесу (технологічні тунелі різних розмірів, які прокладені уздовж всього тіла кожної греблі) тодішній його директор Микола Дубовець казав, що бетон дамби — надміцний. В якості аргументу він навів такий факт. Відповідно до замірів спеціальними приладами, якими насичено тіло греблі Дніпрогесу, скрізь неї по всій її довжині і висоті з верхнього б'єфу просочується всього лише 6 літрів води за секунду. Ця вода стікає у спеціальні жолоби і видаляється назовні. При цьому, як наголосив тоді директор станції, цей показник фільтрації є найменшим серед всіх гідростанцій колишнього СРСР, що може свідчити про щільність і міцність тіла дамби.

А з кожним роком, як наголосив Дубовець, бетон греблі стає все міцнішим.

Військові реалії

З моменту тієї розповіді минуло понад 20 років. При цьому мій співрозмовник будував її, спираючись на мирні реалії. Адже тоді в голову нікому не могло прийти, що колись в наш час хтось захоче підірвати греблю гідростанції. А реалії війни — зовсім інша справа.

"Підірвати ще одну ГЕС вони не зможуть. Поясню чому", — запевняє військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Петро Черник. Фото: УФОТО

Кожух кожної греблі, продовжує експерт, — бетонований, він — із залізобетону.

"До речі, греблі і розроблялися з урахуванням того, щоб потенційний противник міг завдавати по них ракетних або бомбових ударів, і щоб вони витримували ці удари", — констатує Черник.

Внутрішній вибух

За словами військового, для того, щоб надміцний залізобетонний кожух дамби почав руйнуватися, потрібні десятки, якщо не сотні ракет.

"Саме тому росіяни і не б'ють досі ракетами по греблям, бо не мають такої кількості ракет і розуміють, що коефіцієнт корисної дії від цього буде мінімальним", — запевняє український офіцер.

"Каховську ГЕС, — аналізує катастрофу під Херсоном Черник, — було знищено через те, що там замінували все і внутрі, і на зовні, і під водою — опорні бетонні блоки чи сваї. Для цього були потрібні десятки тон боєприпасів і вибухівки!"

У цьому контексті полковник ЗСУ нагадав, як московити, у 1941-му році підривали Дніпрогес. Тоді вони закладали авіаційні бомби по десять штук у кожний проріз, і вийшло близько 20 тонн вибухівки, щоб створити ефект колосальної кумулятивної дії, який би зруйнував опору.

"Тому інакше, ніж закласти внутрішню вибухівку, пробити кожух греблі не реально.

Тому треба відкинути всі ці безглузді страхи, що по решті гідростанцій вони будуть наносити руйнівні удари. До того ж гарантую, що вже достатньо якісне протиповітряне прикриття, яке 99%, що вони можуть запустити, ми зіб'ємо", — запевнив Черник.

Наслідки руйнування ГЕС під Херсоном. Фото: Getty images

При цьому він наголосив, що у разі, якщо і долетить якась ракета, то вона потрапить або у надводну частину дамби, яку не проб'є, або, якщо потрапить у підводну, то — взагалі немає приводу говорити про якісь ККД від цього удару. Оскільки більшу частину вибухової сили забере на себе вода.

"А ще треба враховувати, що у росіян завжди існує проблема із точністю наведення, то виникає запитання, чи взагалі вони спроможні шкодити так надалі.

Каховська ГЕС у такому вигляді, як вона склалася, це — одиничний факт, повторити його ніде і ніяк вони не зможуть", — переконаний Черник.

Вибухівку на плечах не занести

Такої самої категоричної думки щодо російського підходу "можемо повторити" дотримується і колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

Віктор Ягун. Скріншот відео 5ua

"Ні, повторити не можуть. Те, що вони говорять про це, — для нас є корисним, оскільки зайвий показує їхню терористичну сутність", — констатує Ягун.

За його словами, для того, щоб повторити "Каховську катастрофу", треба бути фізично присутнім на цій станції і закладати вибухівку в середину неї. Тобто робити те, що вони зробили на Каховці.

"А ззовні вплинути на греблю не можливо. Вони можуть хіба що використати тактичну ядерну зброю. І то я маю сумнів, оскільки зовнішній вибуховий вплив на будь-яку споруду є зовсім іншим ніж внутрішній", — пояснює генерал.

Навіть диверсійна група, додає він, у складі скажімо, 15 осіб не спроможна принести такої кількості вибухівки, щоб підірвати ГЕС.

"Чи спроможна Росія доставити потужні бомби? Треба спочатку пролетіти нашу систему ППО", — натякає на невдалий результат Ягун.

Можуть повторити

Між тим, можливість повторного "каховського сценарію" дещо менш оптимістично розглядає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Сценарій реальний. Раніше була інформація, що подібне готувалося ще з 19-го року. Ба більше, він виносився на загал ЗМІ, дотичних до міністерства оборони Російської Федерації. При цьому тоді наполягали на можливості техногенної катастрофи саме на Дніпрогесі", — говорить Снєгирьов.

За його словами, коли Російська Федерація стала на шлях створення техногенних катастроф, то відповідно виключати чи відкидати можливість повторення подібних сценаріїв не варто.

"Технічно — це можливо із застосуванням тактичної ядерної зброї", — пояснив Снєгирьов.

Ланка одного ланцюга

При цьому він не виключає можливості створення росіянами техногенних катастроф не лише на каскаді Дніпровських гідростанцій.

"Повторний сценарій варто розглядати прискіпливо і уважно. А оцінки ситуації на Каховській ГЕС свідчать про повне нерозуміння можливих наслідків і — головне — планів керівництва Російської Федерації. Адже ситуація на Каховській ГЕС виокремлюється в окремий епізод, чого робити категорично не можна", — звертає увагу на проблему Снєгирьов.

Він підкреслює, що катастрофа на Каховці це — елемент цілісної картини створення ворогом штучних техногенних катастроф на всіх напрямках контрнаступу ЗСУ.

На переконання Снєгирьова, якщо цьому в такому ракурсі не надавати значення, то це може стати стратегічною й оперативною помилкою української сторони.

"Тому Каховську катастрофу треба розглядати в контексті однієї ланки ланцюга подальших техногенних катастроф, які можуть створити росіяни", — закликав військовий експерт.