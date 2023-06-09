Какие шансы у врага уничтожить Днепровские ГЭС

Остатки Каховской ГЭС после взрыва. Фото: Reuters

Практически сразу после уничтожения Каховской гидроэлектростанции российские пропагандисты начали горлопанить о том, что нужно таким образом взорвать в Украине все дамбы Днепровского каскада.

Возможен ли такой шаг со стороны агрессора, разбиралось Новини.LIVE.

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Препятствие реке

В Украине на Днепре все плотины гидростанций построены по гравитационному типу. Другими словами это — сооружение, которое преграждает русло реки для поднятия уровня воды перед ней с целью образования водохранилища, которое будет использоваться для создания энергии воды, свободной падающей на лопасти турбины, производящей электроэнергию.

Старейшей дамбой Днепровского каскада ГЭС является Запорожская станция более известная как Днепрогэс.

Днепрогэс. Фото: Укргидроэнерго

Как-то во время рабочей экскурсии по потернам Днепрогэса (технологические тоннели разных размеров, которые проложены вдоль всего тела каждой плотины) тогдашний его директор Николай Дубовец говорил, что бетон дамбы сверхпрочный. В качестве аргумента он привел такой факт. Согласно замерам специальных приборов, которыми насыщено тело плотины Днепрогэса, по всей ее длине и высоте из верхнего бьефа просачивается всего лишь 6 литров воды в секунду. Эта вода стекает в специальные желоба и удаляется наружу. При этом, как отметил тогда директор станции, этот показатель фильтрации является наименьшим среди всех гидростанций бывшего СССР, что может свидетельствовать о плотности и крепости тела дамбы.

А с каждым годом, как отметил Дубовец, бетон дамбы становится все крепче.

Военные реалии

С момента этого рассказа прошло более 20 лет. При этом мой собеседник строил его, опираясь на мирные реалии. Ведь тогда в голову никому не могло прийти, что когда-нибудь в наше время кто-то захочет взорвать дамбу гидростанции. А реалии войны — совсем другое дело.

"Взорвать еще одну ГЭС они не смогут. Объясню почему", — уверяет военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Петр Черник. Фото: УФОТО

Кожух каждой плотины, продолжает эксперт, бетонирован, он — из железобетона.

"Кстати, плотины и разрабатывались с учетом того, чтобы потенциальный противник мог наносить по ним ракетные или бомбовые удары, и чтобы они выдерживали эти удары", — констатирует Черник.

Внутренний взрыв

По словам военного, для того чтобы сверхпрочный железобетонный кожух дамбы начал разрушаться, нужны десятки, если не сотни ракет.

"Именно поэтому россияне и не бьют до сих пор ракетами по плотинам, потому что не имеют такого количества ракет и понимают, что коэффициент полезного действия будет минимальным", — уверяет украинский офицер.

"Каховская ГЭС, — анализирует катастрофу под Херсоном Черник, — была уничтожена из-за того, что там заминировали все и внутри, и на снаружи, и под водой — опорные бетонные блоки или сваи. Для этого требовались десятки тонн боеприпасов и взрывчатки!"

В этом контексте полковник ВСУ напомнил, как московиты, в 1941 году взрывали Днепрогэс. Тогда они закладывали авиационные бомбы по десять штук в каждую прорезь, и вышло около 20 тонн взрывчатки, чтобы создать эффект колоссального кумулятивного действия, разрушающего сопротивление.

"Поэтому иначе, чем заложить внутреннюю взрывчатку, пробить кожух дамбы не реально.

Потому надо отвергнуть все эти нелепые страхи, что по остальным гидростанциям они будут наносить разрушительные удары. К тому же гарантирую, что у нас достаточно качественное противовоздушное прикрытие, которое на 99%, что они могут запустить, мы собьем", — заверил Черник.

Результаты разрушения ГЭС под Херсоном. Фото: Getty images

При этом он подчеркнул, что в случае, если и долетит какая-то ракета, то она попадет либо в непробиваемую надводную часть дамбы, либо, если попадет в подводную, то вообще нет повода говорить о каких-то КПД от этого удара. Поскольку большую часть взрывной силы вберет на себя вода.

"А еще нужно учитывать, что у россиян всегда существует проблема с точностью наведения, то возникает вопрос, способны ли они вредить так в дальнейшем.

Каховская ГЭС в таком виде, как она сложилась, это — единичный факт, повторить его нигде и никак они не смогут", — убежден Черник.

Взрывчатку на плечах не занести

Такого же категоричного мнения относительно российского подхода "можем повторить" придерживается и бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.

Виктор Ягун. Скриншот видео 5ua

"Нет, повторить не могут. То, что они говорят об этом, — для нас полезно, поскольку лишний раз доказывает их террористическую сущность", — констатирует Ягун.

По его словам, для того, чтобы повторить "Каховскую катастрофу", нужно физически присутствовать на этой станции и закладывать взрывчатку внутрь нее. То есть делать то, что они сделали на Каховке.

"А снаружи повлиять на дамбу невозможно. Они могут разве что использовать тактическое ядерное оружие. И то я сомневаюсь, поскольку внешнее взрывное воздействие на любое сооружение совсем другое, чем внутреннее", — объясняет генерал.

Даже диверсионная группа, добавляет он, в составе, скажем, 15 человек не способна принести такое количество взрывчатки, чтобы взорвать ГЭС.

"Сможет ли Россия доставить мощные бомбы? Надо сначала пролететь нашу систему ПВО", — намекает на неудачный результат Ягун.

Могут повторить

Между тем возможность повторного "каховского сценария" несколько менее оптимистично рассматривает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"Сценарий реален. Раньше была информация, что подобное готовилось еще с 19-го года. Более того, он выносился в целом СМИ, причастных к министерству обороны Российской Федерации. При этом тогда настаивали на возможности техногенной катастрофы именно на Днепрогэсе", — говорит Снегирев.

По его словам, когда Российская Федерация стала на путь создания техногенных катастроф, то исключать или исключать возможность повторения подобных сценариев не стоит.

"Технически это возможно с применением тактического ядерного оружия", — пояснил Снегирев.

Звено одной цепи

При этом он не исключает возможности создания россиянами техногенных катастроф не только на каскаде Днепровских гидростанций.

"Повторный сценарий следует рассматривать тщательно и внимательно. А оценки ситуации на Каховской ГЭС свидетельствуют о полном непонимании возможных последствий и — главное — планов руководства Российской Федерации. Ведь ситуация на Каховской ГЭС выделяется в отдельный эпизод, чего делать категорически нельзя", — обращает внимание на проблему Снегирев.

Он подчеркивает, что катастрофа на Каховке это элемент целостной картины создания врагом искусственных техногенных катастроф на всех направлениях контрнаступления ВСУ.

По убеждению Снегирева, если этому в таком ракурсе не придавать значения, это может стать стратегической и оперативной ошибкой украинской стороны.

"Поэтому Каховскую катастрофу следует рассматривать в контексте одного звена цепи дальнейших техногенных катастроф, которые могут создать россияне", — призвал военный эксперт.