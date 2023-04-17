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Чи знав Медведчук про плани Кремля наступати на Україну

17 квітня 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи знав Медведчук про плани Кремля наступати на Україну
Колишній народний депутат Віктор Медведчук. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишні соратники Віктора Медведчука припускають, що він міг знати про плани Кремля і навіть заохочувати агресора до ескалації, тоді як інших колег він переконував, що вторгнення не буде.

Ця інформація була опублікована в матеріалі РБК-Україна.

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Проте народний депутат від "Платформи за життя і мир" Нестор Шуфрич заперечує, що Медведчук говорив йому про якісь можливі загрози й радив поїхати, не пояснивши причини. Деякі колеги з фракції Медведчука навпаки стверджували, що ніякого вторгнення не буде.

Проте події в Україні спонукали колишніх колег Медведчука замислитись. Наприклад, раптовий від'їзд його дружини Оксани Марченко до Білорусі 18 лютого викликав у них підозри. Один із колишніх членів фракції обурюється тим, що Медведчук міг би попередити про можливу загрозу своїх колег, але не зробив цього.

Інший співрозмовник стверджує, що Медведчук передавав Кремлю "намальовану" соціологію про те, наскільки сильно в Україні люблять Росію. Разом з іншими "яструбами" — Медведєвим та Володіним, які прагнули ескалації, він нібито міг підбурювати Путіна до війни. Однак інший нардеп заперечує, що Медведчук не міг переконати когось у проросійських настроях у всій Україні. Адже там також є свої розвідки, які надавали Путіну якісь довідки. На підставі їх даних і ухвалювалося рішення.

Нагадаємо, нещодавно колишній народний депутат України Віктор Медведчук заявив, що на постійній основі проживає у Москві. Жити у столиці Росії він почав після того, як його обміняли під час чергового обміну полоненими між Україною та Росією.

Раніше турецькі ЗМІ оприлюднили подробиці обміну Медведчука.

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