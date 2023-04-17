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Знал ли Медведчук про планы Кремля наступать на Украину

17 апреля 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Знал ли Медведчук про планы Кремля наступать на Украину
Бывший народный депутат Виктор Медведчук. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывшие соратники Виктора Медведчука предполагают, что он мог знать о планах Кремля и даже подстрекать агрессора к эскалации, в то время как других коллег он убеждал, что вторжения не будет. 

Эта информация была опубликована в материале РБК-Украина.

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Однако народный депутат от "Платформы за жизнь и мир" Нестор Шуфрич, отрицает, что Медведчук говорил ему о каких-либо возможных угрозах и советовал уехать, не объяснив причины. Некоторые коллеги из фракции Медведчука, наоборот, утверждали, что никакого вторжения не будет.

Тем не менее события в Украине побудили бывших коллег Медведчука задуматься. Например, внезапный отъезд его супруги Оксаны Марченко в Беларусь 18 февраля вызвал у них подозрения. Один из бывших членов фракции возмущается тем, что Медведчук мог бы предупредить о возможной угрозе своих коллег, но не сделал этого.

Другой собеседник утверждает, что Медведчук передавал Кремлю "нарисованную" социологию о том, как сильно в Украине любят Россию. Вместе с другими "ястребами" — Медведевым и Володиным, которые стремились к эскалации, он якобы мог подстрекать Путина к войне. Однако другой нардеп возражает, что Медведчук не мог убедить кого-то в пророссийских настроениях по всей Украине. Ведь там также есть свои разведки, которые давали Путину какие-то справки. На основании их данных и принималось решение.

Напомним, недавно бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что на постоянной основе проживает в Москве. Жить в столице России он начал после того, как его обменяли во время очередного обмена пленными между Украиной и Россией.

Ранее турецкие СМИ обнародовали подробности обмена Медведчука.

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