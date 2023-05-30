Що Росія може зробити у відповідь на "Белгородський рейд"

Бійці РДК в Україні. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Те, до чого так чи інакше прагнули росіяни, сталося: 22 травня бойові дії ступили на територію країни-агресорки, яка понад рік тому назад розв'язала безпричинну широкомасштабну війну проти України.

Сьогодні з приводу так званого "Бєлгородського рейду" незгодних росіян можна почути багато різних думок.

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Новини.LIVE, своєю чергою, спробувало розібратися щодо користі та шкоди від цього кроку.

Під чужим прапором

Однією з найменш розповсюджених на сьогодні версій із всіх, присутніх в інформаційному просторі, є версія організації цього рейду самими росіянами. Під так званим "чужим прапором". Тобто з використанням атрибутики легіону "Свобода Росії" та РДК, а також армійських бронеавтомобілів, схожих на ті, які США передає для потреб Збройних сил України.

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині. Фото із соцмереж

Мета таких дій очевидна: чергова компрометації перед власною російською аудиторією та світовою спільнотою України та США, а також спроба зриву військово-технічної допомоги для потреб ЗСУ перед контрнаступом.

Вийшло як завжди

В умовах будь-якої війни, а тим більше тої гібридної, яку нав'язала нам Російська Федерація, атаки по території ворога для досягнення перемоги є явищем цілком закономірним.

"Давайте говорити про те, що задум "Бєлгорода" був доволі нормальним. Тобто показати наявність здорових сил всередині російського суспільства, які здатні збройним шляхом протистояти режиму Путіна", — аналізує рейд військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Одним словом, додає він, питань до ідеї немає, а ось як завжди є питання до її реального втілення.

"Насамперед, — розмірковує експерт, — у мене головне запитання: а хто планував таку операцію напередодні чергового "Рамштайну"?"

Звідки чужа зброя

Варто згадати, що Сполученими Штатами Америки було чітко окреслена позиція, що ними не надається згода та дозвіл на використання їхньої зброї та військового обладнання третіми сторонами.

"А РДК і легіон "Свобода Росії" — це і є саме та третя сторона, хоча вони себе позиціонують, як підрозділи ЗСУ", — наголошує Снєгирьов.

Хтось хоче підставити партнера

Тому, переконаний він, всім цим поставлено під удар не лише подальше військово-технічне співробітництво з партнерами, але і сам характер використання наданої нам зброї.

До того ж, наголошує Снєгирьов, наявність американської зброї на території Російської Федерації робить Сполучені Штати автоматично країною-учасником війни.

"І в цьому небезпека. Не треба гратися, як циган сонцем!" — говорить співрозмовник.

За крок від ядерного удару

Інша небезпека, на переконання Снєгирьова, полягає в тому, що в Грайворонському районі Бєлгородської області, куди зайшли підрозділи "последних русских", розташована військова база "Бєлгород-22". На цій базі зберігається тактична ядерна зброя.

Ракета ОТРК "Іскандер", здатна нести ядерний боєзаряд. Фото: Reuters

"Я не виключаю, що РДК і іншим росіяни дали можливість зайти на таку відстань, провокуючи тим самим напад на ядерний об'єкт. А ось тоді б уже могла спрацювати ядерна доктрина Російської Федерації з усіма можливими негативними наслідками для нас, — припускає Снєгирьов і додає: Тобто негативів більше, ніж позитивів від цієї акції, і все скидувати на ексцес виконавця абсолютно недолуго".

Кожен "мінус" має свої "плюси"

Між тим, як казав "класик", маємо те, що маємо, а тому треба виходити з цього.

"В тактичну сторону операції вдаватися не буду, бо занадто мало інформації з цього приводу, щоб можна було говорити", — аналізує події військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Петро Черник. Фото: УФОТО

За його словами, з так званого "Бєлгородськооо рейду" можна вивести декілька важливих висновків.

По-перше, рейд — це персональний удар по іміджу Путіна. Адже він є гарантом відповідальності і недоторканості кордонів Російської Федерації. А рейд виявив, що насправді вже ніяких захищених кордонів Російської Федерації немає.

По-друге, рейдом знято табу на перенесення бойових дій на територію Російської Федерації.

По-третє, рейдом суттєво поставлено під сумнів професійність кремлівської "вежі", яка має назву ФСБ. Оскільки за прикордонні війська відповідає саме вона.

Бійці РДК в Україні. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

По-четверте, через рейд у регіональних еліт Росії виникнуть сумніви, а чи зможе "фюрер" гарантувати їм власну безпеку.

"Наступний момент, — констатує Черник, — Україна набула справжньої мілітарної суб'єктності. А це полягає у вмінні приймати справжні воєнні рішення не тільки на своїй території".

Чи буде бунт

Але у всій цій історії є ще один момент. Багато хто з нас очікує, що з таких рейдів може розпочатися якась партизанська війна на території Росії з подальшими наслідками.

"Не очікую я такої партизанської війни. Бо для того, щоб вона склалася, потрібна широка підтримка народних мас. А такої підтримки я наразі не бачу", — зізнається Черник.

Водночас він не виключає, що для стабілізації ситуації в російсько-українському прикордонні росіянам доведеться зняти декілька підрозділів з передової, що, звичайно, добре.

Однак, переконаний військовий, це явище масовим не буде.

Чого чекати

"Я належу до тієї категорії аналітиків, що будь-які такі акції на території Російської Федерації вітаються", — уточнює Черник.

Але, пояснює він, не треба чекати від них більшого ефекту, ніж вони можуть дати.

"Я також не поділяю думки, що в такий спосіб Україна не отримає додаткової стратегічної зброї. Такої, як F-16. Отримає. І це озброєння надійде в обов'язковому порядку. Питання лише в кількості і — головне — в зброї до них", — поділився роздумами співрозмовник.

Таким чином, напрошуються такі висновки.

Рефлексія так званої "спеціальної військової операції" перейшла на російську територію, і росіяни наразі не можуть з цим впоратися, що є дуже глобальним і серйозним викликом для них. А блеф про ядерну зброю так і залишається блефом.

Разом з цим, як би там не було, але Сполучені Штати вже призначили розслідування щодо "Бєлгородського інциденту" та використаної в ньому зброї. Яку будуть "оргвисновки", скоро дізнаємося.