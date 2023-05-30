Что Россия может сделать в ответ на "Белгородский рейд"

Бойцы РДК в Украине. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

То, к чему так или иначе стремились россияне, произошло: 22 мая боевые действия ступили на территорию страны-агрессора, которая более года назад развязала беспричинную широкомасштабную войну против Украины.

Сегодня по поводу так называемого "Белгородского рейда" несогласных россиян можно услышать много разных мнений.

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Новини.LIVE, в свою очередь, попыталось разобраться в пользе и вреде от этого шага.

Под чужим флагом

Одной из наименее распространенных сегодня версий из всех, присутствующих в информационном пространстве, является версия организации этого рейда самими россиянами. Под так называемым "чужим флагом". То есть с использованием атрибутики легиона "Свобода России" и РДК, а также армейских бронеавтомобилей, похожих на те, которые США передает для нужд Вооруженных сил Украины.

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Фото из соцсетей

Цель таких действий очевидна: очередная компрометация перед собственной российской аудиторией и мировым сообществом Украины и США, а также попытка срыва военно-технической помощи для нужд ВСУ перед контрнаступлением.

Получилось как всегда

В условиях любой войны, а тем более той гибридной, которую навязала нам Российская Федерация, атаки по территории врага для достижения победы являются вполне закономерным явлением.

"Давайте говорить о том, что замысел "Белгорода" был достаточно нормальным. То есть показать наличие здоровых сил внутри российского общества, которые способны вооруженным путем противостоять режиму Путина", — анализирует рейд военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Одним словом, добавляет он, вопросов к идее нет, а вот как всегда есть вопросы к ее реальному воплощению.

"Прежде всего, — рассуждает эксперт, — у меня главный вопрос: а кто планировал такую операцию накануне очередного "Рамштайна"?"

Откуда чужое оружие

Следует упомянуть, что Соединенными Штатами Америки была четко обозначена позиция, что они не дают согласия и разрешения на использование их оружия и военного оборудования третьими сторонами.

"А РДК и легион "Свобода России" — это и есть именно та третья сторона, хотя они себя позиционируют как подразделения ВСУ", — отмечает Снегирев.

Кто-то хочет подставить партнера

Поэтому, убежден он, всем этим поставлено под удар не только дальнейшее военно-техническое сотрудничество с партнерами, но и сам характер использования предоставленного нам оружия.

К тому же, отмечает Снегирев, наличие американского оружия на территории Российской Федерации делает Соединенные Штаты автоматически страной-участником войны.

"И в этом опасность. Не надо играть, как цыган солнцем!" — говорит собеседник.

В шаге от ядерного удара

Другая опасность, по убеждению Снегирева, состоит в том, что в Грайворонском районе Белгородской области, куда вошли подразделения "последних русских", расположена военная база "Белгород-22". На данной базе сохраняется тактическое ядерное оружие.

Ракета ОТРК "Искандер" способна нести ядерный боезаряд. Фото: Reuters

"Я не исключаю, что РДК и другим россияне дали возможность зайти на такое расстояние, провоцируя таким образом нападение на ядерный объект. А вот тогда бы уже могла сработать ядерная доктрина Российской Федерации со всеми возможными негативными последствиями для нас, — предполагает Снегирев и добавляет: То есть негативов больше, чем позитивов от этой акции, и все сбрасывать на эксцесс исполнителя совершенно глупо".

Каждый "минус" имеет свои "плюсы"

Между тем, как говорил "классик", имеем то, что имеем. А потому надо исходить из этого.

"В тактическую сторону операции вдаваться не буду, потому что слишком мало информации по этому поводу, чтобы можно было говорить", — анализирует события военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Петр Черник. Фото: УФОТО

По его словам, из так называемого "Белгородского рейда" можно вывести несколько важных выводов.

Во-первых, рейд — это персональный удар по имиджу Путина. Ведь он является гарантом ответственности и неприкосновенности границ Российской Федерации. А рейд обнаружил, что на самом деле никаких защищенных границ Российской Федерации нет.

Во-вторых, рейдом снято табу на перенесение боевых действий на территорию Российской Федерации.

Бойцы РДК в Украине. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

В-третьих, рейдом существенно подвергнут сомнению профессионализм кремлевской "башни", которая называется ФСБ. Поскольку за пограничные войска отвечает именно она.

В-четвертых, из-за рейда у региональных элит России возникнут сомнения, сможет ли "фюрер" гарантировать им собственную безопасность.

"Следующий момент, — констатирует Черник, — Украина приобрела настоящую милитарную субъектность. А это заключается в умении принимать настоящие военные решения не только на своей территории".

Будет ли бунт

Но у всей этой истории есть еще один момент. Многие ожидают, что с таких рейдов может начаться какая-то партизанская война на территории России с дальнейшими последствиями.

"Не ожидаю я такой партизанской войны. Потому что для того чтобы она сложилась, нужна широкая поддержка народных масс. А такой поддержки я пока не вижу", — признается Черник.

В то же время он не исключает, что для стабилизации ситуации в российско-украинском пограничные районы россиянам придется снять несколько подразделений с передовой, что, конечно, хорошо.

Однако, уверен военный, это явление массовым не будет.

Чего ждать

"Я отношусь к той категории аналитиков, что любые такие акции на территории Российской Федерации приветствуются", — уточняет Черник.

Но, объясняет он, не следует ожидать от них большего эффекта, чем они могут дать.

"Я также не разделяю мнение, что таким образом Украина не получит дополнительного стратегического оружия. Такого, как F-16. Получит. И это вооружение поступит в обязательном порядке. Вопрос только в количестве и, главное, в оружии к ним", — поделился размышлениями собеседник.

Таким образом, напрашиваются следующие выводы.

Рефлексия так называемой "специальной военной операции" перешла на российскую территорию, и россияне не могут с этим справиться, что является очень глобальным и серьезным вызовом для них. А блеф о ядерном оружии так и остается блефом.

Вместе с этим, как бы то ни было, но Соединенные Штаты уже назначили расследование по "Белгородскому инциденту" и использованному в нем оружию. Какими будут "оргвыводы", скоро узнаем.