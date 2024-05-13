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Чим закінчиться наступ росіян на Харківщині — заява держсекретаря США

13 травня 2024 03:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У США прокоментували ситуацію на сході України і запевнили, що готують наступний пакет військової допомоги
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Alex Brandon/AP Photo
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Збройні сили України зможуть ефективно утримувати лінію фронту на сході країни, зокрема у Харківській області. А США продовжать допомогати українським захисникам. 

Про це у неділю, 12 травня, в ефірі CBS заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Розмір наступного пакету військової допомоги США — 400 млн дол. 

Блінкен нагадав, що цього тижня США анонсували другий пакет військової допомоги Україні. Його розмір — 400 мільйонів доларів. Держсекретар запевнив: США та Європа роблять все, щоб прискорити постачання зброї до України.

"Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію фронту на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, у тому числі в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію. Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент", — сказав держсекретар.

Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації. 

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим ворожим вогнем.  

США
ЗСУ
військова допомога
Харківська область
ситуація на фронті

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