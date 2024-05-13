У США прокоментували ситуацію на сході України і запевнили, що готують наступний пакет військової допомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Alex Brandon/AP Photo

Збройні сили України зможуть ефективно утримувати лінію фронту на сході країни, зокрема у Харківській області. А США продовжать допомогати українським захисникам.

Про це у неділю, 12 травня, в ефірі CBS заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Блінкен нагадав, що цього тижня США анонсували другий пакет військової допомоги Україні. Його розмір — 400 мільйонів доларів. Держсекретар запевнив: США та Європа роблять все, щоб прискорити постачання зброї до України.

"Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію фронту на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, у тому числі в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію. Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент", — сказав держсекретар.

Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим ворожим вогнем.