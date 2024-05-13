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Чем закончится наступление россиян в Харьковской области — заявление госсекретаря США

13 мая 2024 03:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В США прокомментировали ситуацию на востоке Украины и заверили, что готовят следующий пакет военной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon/AP Photo
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Вооруженные силы Украины смогут эффективно удерживать линию фронта на востоке страны, в частности, в Харьковской области. А США продолжат помогать украинским защитникам.

Об этом в воскресенье, 12 мая, в эфире CBS заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Размер следующего пакета военной помощи США — 400 млн дол.

Блинкен напомнил, что на этой неделе США анонсировали второй пакет военной помощи Украине. Его размер — 400 миллионов долларов. Госсекретарь заверил: США и Европа делают все, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

"Я убежден, что Украина сможет эффективно удерживать линию фронта на востоке, сможет продолжать использовать преимущества, достигнутые в Черном море... А также держать под прицелом российские силы, в том числе в Крыму, чтобы им было сложнее продлевать эту агрессию. Мы предоставляем вооружение для этого, но сейчас сложный момент", — сказал госсекретарь.

Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что приграничные населенные пункты Харьковщины под круглосуточным вражеским огнем.

США
ВСУ
военная помощь
Харьковская область
ситуация на фронте

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