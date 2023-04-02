"Чистий цинізм": посол України відреагував на псевдозаклики до миру однопартійців Шольца

Олексій Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував членів Соціал-демократичної партії ФРН за заклик до переговорів між Києвом та москвою. Він вважає такий заклик "цинічним".

Про це дипломат заявив у коментарі для німецького інформагентства dpa, оприлюдненому на сайті Посольства.

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Реакція Макєєв на "заклики до миру"

"Цей заклик до миру не є першоквітневим жартом. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії", — заявив Макеєв.

Він розкритикував позицію авторів звернення, які виступають за швидке перемир’я будь-що.

"Псевдозаклик до миру має лише одну мету — приховати злочини росії і, відповідно, відповідальність російського режиму. Єдиним закликом до миру в умовах найжорстокішої війни росії проти України має бути: пане путін, негайно виведіть свої війська з усієї території України!" — заявив посол.

Із закликом до канцлера ФРН Олафа Шольца виступити разом з іншими державами з посередницькою місією для досягнення миру в Україні вийшла низька відомих німецьких діячів з його партії, Соціал-демократичної. Ініціював звернення історик Петер Брандт, син колишнього канцлера Німеччини Віллі Брандта. У союзники Берліна щодо пошуку дипломатичного рішення вони пропонують Францією, але також Бразилію, Китай, Індію та Індонезію.

Нагадаємо, нещодавно Шольц назвав передумову для завершення війни в Україні. За його словами, війна триватиме доти, доки росія не усвідомить, що "вона не може просто взяти та анексувати великі частини української території".