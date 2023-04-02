"Чистый цинизм": посол Украины отреагировал на псевдопризывы к миру однопартийцев Шольца

Алексей Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике членов Социал-демократической партии ФРГ за призыв к переговорам между Киевом и москвой. Он считает такой призыв "циничным".

Об этом дипломат заявил в комментарии для немецкого информагентства dpa, обнародованном на сайте Посольства.

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"Этот призыв к миру не является первоапрельской шуткой. Это чистый цинизм по поводу многочисленных жертв российской агрессии", — заявил Макеев.

Он раскритиковал позицию авторов обращения, выступающих за быстрое перемирие во что бы то ни стало.

"Псевдопризыв к миру имеет лишь одну цель — скрыть преступления россии и, соответственно, ответственность российского режима. Единственным призывом к миру в условиях жесточайшей войны россии против Украины должно быть: господин путин, немедленно выведите свои войска со всей территории Украины!" — заявил посол.

С призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу выступить вместе с другими государствами с посреднической миссией для достижения мира в Украине вышла низка известных немецких деятелей из его партии, Социал-демократической. Инициировал обращение историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта. В союзники Берлина по поводу поиска дипломатического решения они предлагают Францией, но также Бразилию, Китай, Индию и Индонезию.

Напомним, недавно Шольц назвал предпосылку для завершения войны в Украине. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока россия не осознает, что "она не может просто взять и аннексировать большие части украинской территории".