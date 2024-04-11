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Чмут розповів, чи змінить наявність F-16 в України ситуацію на полі бою

11 квітня 2024 12:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чмут розповів, чи змінить наявність F-16 в України ситуацію на полі бою
Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поява в Україні винищувачів F-16 не зможе кардинально вплинути на ситуацію на полі бою в Україні. Однак, на його думку, це значно розширить українські можливості. 

Це прокоментував керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю УП.

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Передача літаків F-16

"По-перше, я можу погодитися зі Столтенбергом, оскільки якщо ми гіпотетично уявимо, що це буде, наприклад, 4-6 літаків з ракетами AIM-9 чи AIM-120С, що це будуть літаки не модернізовані, то так — на поле бою вони не вплинуть", — сказав він.

Але якщо партнери передадуть 20-40 літаків з оновленими РЛС, з ракетами  АIМ120-D або S7, крилатими ракетами повітря-земля, коригувальні авіабомби, протирадіолокаційні ракети, протикорабельні ракети — то це суттєво може вплинути не тільки на сухопутне поле бою, але й на морське і на повітряний простір.

"Тому питання не в F-16, а в тому, що з ними прийде, в якій кількості, з якою рамкою дозволеності і нашою готовністю застосування і ризику", — зауважив Чмут.

На його думку, колись в України буде втрата першого літака F-16 і це нічого, скільки це нормальний процес війни, на якому будь-яка техніка рано чи пізно втрачається.

Він вважає, що найгірше, що ми можемо зробити, маючи F-16 — не підставляти їх під ризик можливої втрати, бо тоді літаки ніяк не вплинуть ні на що.

Кількість переданих F-16

Чмут сказав, що не знає точної кількості, скільки загалом винищувачів нам передадуть, однак ознайомлений з кількістю першої партії.

"Я не певен, що в цілому ми як країна на сьогодні це знаємо, оскільки авіаційна коаліція доволі широка, країн багато, вони різні, переговори з ними різні, вони обіцяють різне, але по факту треба дивитися по тому, що буде", — зазначив він.

Голова фонду "Повернись живим" пригадав, що був прихильником переозброєння з радянського парку авіації ще задовго до повномасштабного вторгнення. Він вважає перші літаки F-16 перемогою та сподівається, що це матиме стратегічний вплив на війну.

"Але чи складеться так — залежить від того, з чим літаки ці прийдуть і як нам їх дозволять застосовувати й експлуатувати, і наскільки ми як країна підготуємося до цього. Бо тут теж дуже багато питань залежить від нас", — додав експерт.

Україні необхідно вибудувати нормальну систему логістики, обслуговування, застосування, базування, ремонту та щоденної експлуатації.

Обслуговування літаків F-16

Чмут пояснив, що ці винищувачі — це складна техніка, вона відрізняється від тої, яка є в України та має абсолютно іншу архітектуру.

"Нам треба перебудовувати дуже сильно свідомість людей, які повністю дотичні до цієї зброї", — наголосив він.

Терміни появи F-16 в Україні

На думку Чмута, постачання цих літаків до України відбудеться у травні-червні цього року.

"Можливо щось зміниться, як в прискоренні цього процесу, так і в пригальмовуванні. На жаль, дуже багато всього в тому, що стосується західної допомоги — воно таке, непевне", — сказав він.

Голова фонду пригадав слова Президента Володимира Зеленського про те, що нам обіцяли певне озброєння для бригад наступу. Однак наступ відбувся майже рік тому, а цей набір дотепер не дійшов нам.

"Проблема в тому, що Захід може щось обіцяти, а нічого не виконувати", — додав він

Також Чмут оцінив готовність столиці до оборони у разі повторного наступу окупантів. 

Крім того, Нідерланди планують передати для України понад 20 винищувачів F-16.

Водночас в Данії українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

військова допомога
літаки
винищувач
війна в Україні
F-16
Тарас Чмут

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