Чмут рассказал, изменит ли наличие F-16 в Украины ситуацию на поле боя
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что появление в Украине истребителей F-16 не сможет кардинально отразиться на ситуации на поле боя в Украине. Однако, по его мнению, это значительно увеличит украинские возможности.
Это прокомментировал руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью УП.
Передача самолетов F-16
"Во-первых, я могу согласиться со Столтенбергом, поскольку если мы гипотетически представим, что это будет, например, 4-6 самолетов с ракетами AIM-9 или AIM-120С, что это будут не модернизированные самолеты, то да — на поле боя они не повлияют", — сказал он.
Но если партнеры передадут 20-40 самолетов с обновленными РЛС, с ракетами АИМ120-D или S7, крылатыми ракетами воздух-земля, корректирующие авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, противокорабельные ракеты — это существенно может повлиять не только на сухопутное поле боя, но и морское и воздушное пространство.
"Поэтому вопрос не в F-16, а в том, что с ними придет, в каком количестве, с какой рамкой разрешенности и нашей готовностью применения и риска", — заметил Чмут.
По его мнению, когда-нибудь в Украины будет потеря первого самолета F-16 и это ничего, поскольку это нормальный процесс войны, на котором любая техника рано или поздно теряется.
Он считает, что самое плохое, что мы можем сделать, имея F-16 — не подставлять их под риск возможной потери, потому что тогда самолеты никак не повлияют ни на что.
Количество переданных F-16
Чмут сказал, что не знает точного количества, сколько в целом истребителей нам передадут, однако знаком с количеством первой партии.
"Я не уверен, что в целом мы как страна сегодня это знаем, поскольку авиационная коалиция довольно широкая, стран много, они разные, переговоры с ними разные, они обещают разное, но по факту надо смотреть по тому, что будет", — отметил он.
Глава фонда "Повернись живим" вспомнил, что был сторонником перевооружения из советского парка авиации еще задолго до полномасштабного вторжения. Он считает первые самолеты F-16 победой и надеется, что это окажет стратегическое влияние на войну.
"Но сложится ли так — зависит от того, с чем самолеты эти придут и как нам их разрешат применять и эксплуатировать, и насколько мы как страна подготовимся к этому. Потому что здесь тоже очень много вопросов зависит от нас", — добавил эксперт.
Украине необходимо построить нормальную систему логистики, обслуживания, применения, базирования, ремонта и ежедневной эксплуатации.
Обслуживание самолетов F-16
Чмут объяснил, что эти истребители — это сложная техника, она отличается от той, которая есть у Украины и имеет совершенно другую архитектуру.
"Нам нужно перестраивать очень сильно сознание людей, которые полностью причастны к этому оружию", — подчеркнул он.
Сроки появления F-16 в Украине.
По мнению Чмута, поставки этих самолетов в Украину произойдут в мае-июне этого года.
"Возможно что-то изменится, как в ускорении этого процесса, так и в притормаживании. К сожалению, очень много всего в том, что касается западной помощи — оно такое, неуверенное", — сказал он.
Глава фонда вспомнил слова Президента Владимира Зеленского о том, что нам обещали определенное вооружение для бригад наступления. Однако наступление произошло почти год назад, а этот набор до сих пор не дошел к нам.
"Проблема в том, что Запад может что-то обещать, а ничего не выполнять", — добавил он.
Также Чмут оценил готовность столицы к обороне в случае повторного наступления кафиров.
Кроме того, Нидерланды планируют передать Украине более 20 истребителей F-16.
В то же время в Дании украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.
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