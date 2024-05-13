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Чого очікувати Україні від нового російського міністра оборони

13 травня 2024 15:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чого очікувати Україні від нового російського міністра оборони
Новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. Фото: Reuters/ Sputnik/Alexander Astafyev
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Призначення на посаду міністра оборони Росії людини, яка знайома з економічними корупційними схемами, може бути мінусом для України — бо корумпованість російського ВПК була нам на руку. Втім, Андрій Бєлоусов, як людина з досвідом, може побудувати власні схеми, які завдяки його майстерності будуть непомітні, але завдаватимуть не меншої шкоди Росії, ніж діяльність його попередників.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Єдиний мінус для України

Особливого впливу на власне війну зміна Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова не матиме. Будь-які люди із когорти Путіна, представники путінського режиму прагнутимуть лише одного — знищення України.

"Пам’ятаємо фундаментальне для нас у цій історії правило — від перестановки доданків сума не змінюється. Для України усі вони погані. Єдина не дуже хороша новина у цьому призначенні — росіяни намагаються покращити рівень військово-промислового комплексу, для чого і був призначений Бєлоусов", — наголосив експерт.

Ситуація для Росії може погіршитися

Можливо, Бєлоусову вдасться розібратися із корупційними схемами у російській армії та ВПК Росії, що нам було, відверто кажучи, на користь.

"Втім, — підкреслив Черник, — я не виключаю, що Бєлоусов, як людина, яка мала безпосереднє відношення до економіки, побудує такі філігранні нові корупційні схеми, які будуть непомітними. Це називається парадокс протилежного результату — як британці та американці під час Другої світової війни розбомбили у Німеччині заводи з виробництва підшипників, але через деякий час цих деталей стало більше, бо німці розмістили заявки на виробництво підшипників у нейтральних Іспанії, Швейцарії та Швеції".

А міністром оборони Росії замість Шойгу стане Андрій Бєлоусов, який раніше він був першим заступником премʼєр-міністра та помічником Путіна. Також він працював у Мінекономрозвитку, Мінтрансі, ФАС та Росакредитації.

російські війська
окупанти
Сергій Шойгу
війна в Україні
Росія

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