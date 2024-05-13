Чего ждать Украине от нового российского министра обороны
Назначение на должность министра обороны России человека, знакомого с экономическими коррупционными схемами, может быть минусом для Украины — потому что коррумпированность российского ВПК была нам на руку. Впрочем, Андрей Белоусов, как человек с опытом, может построить собственные схемы, которые благодаря его мастерству будут незаметны, но нанесут не меньший вред России, чем деятельность его предшественников.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
Единственный минус для Украины
Особого влияния на свою войну смена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова не будет. Любые люди из когорты Путина, представители путинского режима будут стремиться только к одному — уничтожению Украины.
"Помним фундаментальное для нас в этой истории правило — от перестановки слагаемых сумма не меняется. Для Украины все они плохие. Единственная не очень хорошая новость в этом назначении — россияне пытаются улучшить уровень военно-промышленного комплекса, для чего и был назначен Белоусов", — подчеркнул эксперт.
Ситуация для России может усугубиться
Возможно, Белоусову удастся разобраться с коррупционными схемами в российской армии и ВПК России, что нам было, честно говоря, на пользу.
"Впрочем, — подчеркнул Черник, — я не исключаю, что Белоусов, как человек, имеющий непосредственное отношение к экономике, построит такие филигранные новые коррупционные схемы, которые будут незаметны. Это называется парадокс противоположного результата — как британцы и американцы во время Второй мировой войны разбомбили в Германии заводы по производству подшипников, но через некоторое время этих деталей стало больше, потому что немцы разместили заявки на производство подшипников в нейтральных Испании, Швейцарии и Швеции.
Напомним, что Путин подписал указ о назначении министра обороны РФ Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. В документе говорится, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой должности идет речь — пока неизвестно.
А министром обороны России вместо Шойгу станет Андрей Белоусов, который раньше был первым заместителем премьер-министра и помощником Путина. Также он работал в Минэкономразвитии, Минтрансе, ФАС и Росаккредитации.
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