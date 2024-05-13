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Чего ждать Украине от нового российского министра обороны

13 мая 2024 15:55
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Владимир Мыленко
журналист
Чего ждать Украине от нового российского министра обороны
Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото: Reuters/ Sputnik/Alexander Astafyev
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Назначение на должность министра обороны России человека, знакомого с экономическими коррупционными схемами, может быть минусом для Украины — потому что коррумпированность российского ВПК была нам на руку. Впрочем, Андрей Белоусов, как человек с опытом, может построить собственные схемы, которые благодаря его мастерству будут незаметны, но нанесут не меньший вред России, чем деятельность его предшественников.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Единственный минус для Украины

Особого влияния на свою войну смена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова не будет. Любые люди из когорты Путина, представители путинского режима будут стремиться только к одному — уничтожению Украины.

"Помним фундаментальное для нас в этой истории правило — от перестановки слагаемых сумма не меняется. Для Украины все они плохие. Единственная не очень хорошая новость в этом назначении — россияне пытаются улучшить уровень военно-промышленного комплекса, для чего и был назначен Белоусов", — подчеркнул эксперт.

Ситуация для России может усугубиться

Возможно, Белоусову удастся разобраться с коррупционными схемами в российской армии и ВПК России, что нам было, честно говоря, на пользу.

"Впрочем, — подчеркнул Черник, — я не исключаю, что Белоусов, как человек, имеющий непосредственное отношение к экономике, построит такие филигранные новые коррупционные схемы, которые будут незаметны. Это называется парадокс противоположного результата — как британцы и американцы во время Второй мировой войны разбомбили в Германии заводы по производству подшипников, но через некоторое время этих деталей стало больше, потому что немцы разместили заявки на производство подшипников в нейтральных Испании, Швейцарии и Швеции.

Напомним, что Путин подписал указ о назначении министра обороны РФ Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. В документе говорится, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой должности идет речь — пока неизвестно.

А министром обороны России вместо Шойгу станет Андрей Белоусов, который раньше был первым заместителем премьер-министра и помощником Путина. Также он работал в Минэкономразвитии, Минтрансе, ФАС и Росаккредитации.

российские войска
оккупанты
Сергей Шойгу
война в Украине
Россия

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