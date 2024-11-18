Суд покарав чоловіка, який зливав місцеперебування ТЦК у Telegram

Чоловік "зливав" місця вручення повісток — як покарав суд
У Звенигороді чоловік зливав у Telegram-канал місця, де військовослужбовці ТЦК роздавати повістки. За це суд його покарав.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє сайт "ПРО ВСЕ".
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, наприкінці грудня минулого року засуджений створив канал, у якому систематично публікував інформацію про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). Особливістю повідомлень було те, що частина з них "зашифровувалася" під назви погодних явищ, що ускладнювало їх розпізнавання.
Такі дії призводили до того, що військовослужбовці змогли вручити повістки лише 3-4 особам за конкретними адресами. Врешті, діяльність зловмисника припинили влітку цього року.
Рішення суду
На судовому засіданні чоловік розкаявся та пообіцяв утримуватися від подібних дій у майбутньому. Суд визнав його винним і виніс вирок — 5 років позбавлення волі. Однак, врешті решт було ухвалено рішення щодо призначення іспитового терміну тривалістю два роки.
Нагадаємо, що у Полтавській області служитель церкви Євангельських християн-баптистів відмовився від отримання повістки. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.
Також ми повідомляли, за яких обставин можна законно відмовитися від отримання повістки.
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