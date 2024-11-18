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Чоловік "зливав" місця вручення повісток — як покарав суд

18 листопада 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав чоловіка, який зливав місцеперебування ТЦК у Telegram
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Звенигороді чоловік зливав у Telegram-канал місця, де військовослужбовці ТЦК роздавати повістки. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє сайт "ПРО ВСЕ".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці грудня минулого року засуджений створив канал, у якому систематично публікував інформацію про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). Особливістю повідомлень було те, що частина з них "зашифровувалася" під назви погодних явищ, що ускладнювало їх розпізнавання.

Такі дії призводили до того, що військовослужбовці змогли вручити повістки лише 3-4 особам за конкретними адресами. Врешті, діяльність зловмисника припинили влітку цього року.

Рішення суду

На судовому засіданні чоловік розкаявся та пообіцяв утримуватися від подібних дій у майбутньому. Суд визнав його винним і виніс вирок — 5 років позбавлення волі. Однак, врешті решт було ухвалено рішення щодо призначення іспитового терміну тривалістю два роки.

Нагадаємо, що у Полтавській області служитель церкви Євангельських християн-баптистів відмовився від отримання повістки. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми повідомляли, за яких обставин можна законно відмовитися від отримання повістки.

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