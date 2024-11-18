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Мужчина "сливал" места вручения повесток — как наказал суд

18 ноября 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал мужчину, который сливал местонахождение ТЦК в Telegram
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Звенигороде мужчина сливал в Telegram-канал места, где военнослужащие ТЦК раздавали повестки. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает сайт "ПРО ВСЕ".

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Детали дела

Согласно материалам дела, в конце декабря прошлого года осужденный создал канал, в котором систематически публиковал информацию о местах вручения повесток работниками территориальных центров комплектования (ТЦК). Особенностью сообщений было то, что часть из них "зашифровывалась" под названия погодных явлений, что усложняло их распознавание.

Такие действия приводили к тому, что военнослужащие смогли вручить повестки только 3-4 лицам по конкретным адресам. В конце концов, деятельность злоумышленника была прекращена летом этого года.

Решение суда

На судебном заседании мужчина раскаялся и пообещал воздерживаться от подобных действий в будущем. Суд признал его виновным и вынес приговор — 5 лет лишения свободы. Однако, в результате, было принято решение о назначении испытательного срока продолжительностью два года.

Напомним, что в Полтавской области служитель церкви Евангельских христиан-баптистов отказался от получения повестки. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Также мы сообщали, при каких обстоятельствах можно законно отказаться от получения повестки.

мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП судебные решения

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