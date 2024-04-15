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Чому атака Ірану на Ізраїль не переросте у велику війну

15 квітня 2024 22:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому атака Ірану на Ізраїль не переросте у велику війну
Робота ізраїльської ППО. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Для того, аби "війна вихідного дня" Ірану проти Ізраїлю переросла у велику, світову, війну, потрібне втручання Сполучених Штатів Америки. А Вашингтон не зробить це з кількох важливих причин.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник упевнений, що головним фактором зміни статусу ірансько-ізраїльського конфлікту на щось серйозніше, масштабніше, має стати безпосереднє втручання Сполучених Штатів Америки.

"А США у цю історію втягуватися зараз не будуть з кількох причин. По-перше, вони не потягнуть два масштабні — з точки зору навіть фінансової та технічної допомоги — військові конфлікти. Тож їм для цього довелося б повністю виходити з російсько-української війни", — підкреслив експерт.

Фактор ціни на нафту

Крім того, велика війна на Близькому Сході неминуче означатиме зростання ціни на нафту.

"А такого розвитку подій Білий дім не бажає — принаймні, до завершення виборчого процесу. Бо навіть найменший стрибок цін на бензин у самих США негативно позначиться на настроях електорату, чого побоюється команда чинного президента Байдена", — упевнений Черник.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

США
Іран
Ізраїль
війна
Петро Черник
війна в Україні

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