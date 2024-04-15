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Почему атака Ирана на Израиль не перерастет в большую войну

15 апреля 2024 22:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему атака Ирана на Израиль не перерастет в большую войну
Работа израильской ПВО. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Для того чтобы "война выходного дня" Ирана против Израиля переросла в великую, мировую войну, нужно вмешательство Соединенных Штатов Америки. А Вашингтон не сделает это по нескольким важным причинам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник уверен, что главным фактором изменения статуса иранско-израильского конфликта на нечто более серьезное, масштабное должно стать непосредственное вмешательство Соединенных Штатов Америки.

"А США в эту историю втягиваться сейчас не будут по нескольким причинам. Во-первых, они не потянут два масштабных — с точки зрения даже финансовой и технической помощи — военных конфликта. Поэтому им для этого пришлось бы полностью выходить из российско-украинской войны", подчеркнул эксперт.

Фактор цены на нефть

Кроме того, большая война на Ближнем Востоке будет неизбежно означать рост цены на нефть.

"А такого развития событий Белый дом не желает — по крайней мере, до завершения избирательного процесса. Потому что даже малейший скачок цен на бензин в самих США негативно скажется на настроениях электората, чего опасается команда действующего президента Байдена", — уверен Черник.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того, президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

США
Иран
Израиль
война
Петр Черник
война в Украине

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