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Чому чоловікам масово роздають повістки на вулицях: відповідь влади

27 січня 2023 13:26
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій — чому чоловікам масово роздають повістки на вулицях
Влада пояснила, чому чоловікам масово роздають повістки на вулицях
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

В останні кілька тижнів з'являється все більше повідомлень про те, що практично по всій Україні — у великих та малих містах і селах — почали активніше роздавати повістки на вулицях, у громадських місцях та на блокпостах. Повістки зобов'язують чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе.

Про це пише BBC News Україна

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Чому активніше почали роздавати повістки

Працівники військкоматів, з якими спілкувалися журналісти, наполягають, що йде планова мобілізація, а пожвавлення з роздачею повісток пов'язане з формування резерву і прагненням поставити на облік якомога більше чоловіків. Адже про багатьох з них у центрів комплектації просто немає інформації і вони виявляються необлікованими.

Хоча частина людей після такого оновлення інформації та встановлення на облік незабаром вже були мобілізовані.

Військове командування також наполягає, що говорити про якісь нові хвилі недоречно. 

Реакція влади

На хвилю повідомлень щодо посилення мобілізації відреагував начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За його словами, передусім зараз мобілізують тих, хто може працювати з новими зразками озброєння, які надані західними партнерами.

"Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями", — сказав Горбач.

Горбач наголосив, що мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває, ніяких хвиль мобілізації немає.

"У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", — пояснив він.

При цьому Горбач наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив служби, призивається до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. І вже потім призовники прибувають до військових частин на конкретні посади.

Також на початку тижня, коли новин про повістки побільшало, під час зустрічі зі студентами президент Володимир Зеленський відповів на питання щодо мобілізації. Він сказав, що ставка верховного головнокомандувача ухвалила рішення щодо подальшої мобілізації, тож командувачі працюють над цим.

Президент визнав, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому, що це складно з різних причин — і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", — наголошує президент.

В останні місяці багато мобілізованих ще в перші дні війни вказували, що вони майже рік воювали без перепочинку та ротації, а отже — потребують заміни. Навіть створювались петиції до президента, щоб через рік служби мобілізованих могло замінити нове поповнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які обставити не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також Новини.LIVE розповідали, що таке мобілізація транспорту, у кого можуть вилучити автомобіль під час війни та чи будуть його повертати або відшкодовувати.  

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