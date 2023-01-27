Чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий — почему мужчинам массово раздают повестки на улицах

Власти объяснили, почему мужчинам массово раздают повестки на улицах

В последние несколько недель появляется все больше сообщений, что практически по всей Украине — в больших и малых городах и селах — начали активнее раздавать повестки на улицах, в общественных местах и на блокпостах. Повестки обязывают мужчин явиться в центры комплектации и стать на учет или обновить данные о себе.

Об этом пишет BBC News Украина.

Почему активнее начали раздавать повестки

Работники военкоматов, с которыми общались журналисты, настаивают, что идет плановая мобилизация, а оживление с раздачей повесток связано с формированием резерва и стремлением поставить на учет как можно больше мужчин. Ведь о многих из них у центров комплектации просто нет информации, и они оказываются неучтенными.

Хотя часть людей после такого обновления информации и установки на учет вскоре уже были мобилизованы.

Военное командование также настаивает, что говорить о новых волнах неуместно.

Реакция властей

На волну уведомлений об усилении мобилизации отреагировал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

По его словам, прежде всего сейчас мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, предоставленными западными партнерами.

"Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", — сказал Горбач.

Горбач отметил, что мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается, никаких волн мобилизации нет.

"В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", — объяснил он.

При этом Горбач подчеркнул, что ранее не проходивший службы личный состав призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. И уже потом призывники прибывают в воинские части на конкретные должности.

Также в начале недели, когда новостей о повестках стало больше, во время встречи со студентами президент Владимир Зеленский ответил на вопросы мобилизации. Он сказал, что ставка верховного главнокомандующего приняла решение о дальнейшей мобилизации, поэтому командующие работают над этим.

Президент признал, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам — и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", — отмечает президент.

В последние месяцы многие мобилизованные еще в первые дни войны указывали, что они почти год воевали без передышки и ротации, а значит, нуждаются в замене. Даже создавались петиции президенту, чтобы через год службы мобилизованных могло заменить новое пополнение.

Напомним, недавно мы писали, что обставить не предоставляют права для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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