Чому до кінця травня росіяни можуть не розпочати, а закінчити наступ

Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ

Цілком імовірно, що російські окупаційні війська наприкінці травня не розпочнуть новий наступ, а завершать нинішній. А до того вони спробують захопити максимально можливу територію для того, аби мати козирі на майбутніх переговорах.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На думку Дмитра Снєгирьова, росіяни до кінця травня, скоріш за все, не розпочнуть новий наступ на Україну, а завершать нинішній.

"До кінця весни окупанти спробують вийти на адміністративні кордони частково окупованих ними Донецької та Луганської областей", — упевнений експерт.

Усе заради переговорів

Такий розвиток подій, припустив Снєгирьов, росіяни спробують використати для того, аби мати на можливих переговорів потужнішу позицію.

"Тут варто згадати про заяву Китаю, що переговірний процес має відбуватися тільки за участі Російської Федерації", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив у інтерв’ю німецькому виданню Das Erste, що росіяни можуть активізуватися у кінці травня чи на початку червня.