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Почему до конца мая россияне могут не начать, а закончить наступление

17 апреля 2024 03:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему до конца мая россияне могут не начать, а закончить наступление
Российские войска в Украине. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

По всей вероятности, российские оккупационные войска в конце мая не начнут новое наступление, а завершат нынешнее. К тому же они попытаются захватить максимально возможную территорию для того, чтобы иметь козыри на будущих переговорах.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По мнению Дмитрия Снегирева, россияне до конца мая, скорее всего, не начнут новое наступление на Украину, а завершат нынешнее.

"До конца весны кафиры попытаются выйти на административные границы частично оккупированных ими Донецкой и Луганской областей", — уверен эксперт.

Все ради переговоров

Такое развитие событий, предположил Снегирев, россияне попытаются использовать для того, чтобы иметь на возможных переговорах более мощную позицию.

"Здесь следует упомянуть о заявлении Китая, что переговорный процесс должен происходить только при участии Российской Федерации", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил в интервью немецкому изданию Das Erste, что россияне могут активизироваться в конце мая или начале июня.

российские войска
переговоры
оккупанты
Дмитрий Снегирев
война в Украине

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