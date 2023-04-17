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Чому Міноборони РФ повернуло Теплинського на фронт: відповідь ISW

17 квітня 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чому Міноборони РФ повернуло Теплинського на фронт: відповідь ISW
Командувач Повітряно-десантних військ Михайло Теплинський. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ймовірно, командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплинський повернувся до високої командної посади в Україні, після того, як повідомлялося, що Міністерство оборони Росії замінило його в січні цього року.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни.

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Це підтверджено заявою Міністерства оборони Великобританії, яка зазначила, що Теплинський повернеться до командування не лише підрозділами ПДВ, але також спробує просувати традиційну роль ПДВ як елітної сили.

Це припущення підтверджується оцінкою ISW, яка раніше стверджувала, що Росія може готуватися до перестановок старших командирів після невдалого зимового наступу та в рамках підготовки до потенційного українського контрнаступу.

Повернення Теплинського на найвищу командну посаду також вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, прагне приділяти більше уваги ролі елементів ПДВ у російських наступальних операціях.

Підрозділи ПДВ беруть активну участь у бойових діях на критичних ділянках фронту в Луганській області та під Бахмутом. Вони також отримали нові термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, що ще раз наголошує на бажанні російського військового командування підвищити бойову значущість ПДВ.

Загалом ці події свідчать про те, що Росія продовжує приділяти велику увагу своїм військовим операціям в Україні та має намір використовувати ПДВ як ключовий елемент своєї стратегії. Це також вказує на те, що бойові дії в Україні продовжуватимуться найближчим часом, і можливо, що Росія готується до нового наступу.

Нагадаємо, що генерал-полковник Михайло Теплинський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових оперативних командирів Росії в Україні. Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов прийняв таке рішення, мабуть, щоб зміцнити свій авторитет.

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