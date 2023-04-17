Почему Минобороны РФ вернуло Теплинского на фронт: ответ ISW

Командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Фото: росСМИ

Вероятно, командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский вернулся к высокой командной должности в Украине, после того как сообщалось, что Министерство обороны России заменило его в январе этого года.

Об єтом сообщает американский Институт исследования войны.

Читайте также:

Почему вернули Теплинского

Это подтверждено заявлением Министерства обороны Великобритании, которое отметило, что Теплинский вернется к командованию не только подразделениями ВДВ, но также попытается продвигать традиционную роль ВДВ как элитной силы.

Это предположение подтверждается оценкой ISW, которая ранее утверждала, что Россия может готовиться к перестановкам старших командиров после неудачного зимнего наступления и в рамках подготовки к потенциальному украинскому контрнаступлению.

Возвращение Теплинского на высшую командную должность также указывает на то, что российское военное командование, вероятно, стремится уделять больше внимания роли элементов ВДВ в российских наступательных операциях.

Подразделения ВДВ активно участвуют в боевых действиях на критических участках фронта в Луганской области и под Бахмутом. Они также получили новые термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, что еще раз подчеркивает желание российского военного командования повысить боевую значимость ВДВ.

В целом, эти события свидетельствуют о том, что Россия продолжает уделять большое внимание своим военным операциям в Украине и намеревается использовать ВДВ в качестве ключевого элемента своей стратегии. Это также указывает на то, что боевые действия в Украине будут продолжаться в ближайшем будущем, и возможно, что Россия готовится к новому наступлению.

Напомним, что генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с поста одного из ключевых оперативных командиров рф в Украине. Начальник Генштаба рф Валерий Герасимов принял такое решение, вероятно, чтобы укрепить свой авторитет.