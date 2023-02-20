Повітряна тривога у Києві – чому під час візиту Байдена включили тривогу – пояснення ВСУ

Візит президента США Джо Байдена до Києва

У Повітряних силах Збройних сил України пояснили, чому під час візиту президента США Джо Байдена до Києва увімкнули повітряну тривогу. Це сталося через зліт російського винищувача МіГ-31.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Повітряна тривога у Києві

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що такі ситуації є типовими для України, де російські МіГ-31 часто завдають клопоту через тривоги або навіть удари. Він також зазначив, що росіяни, швидше за все, знали про візит Байдена до України, але пов'язувати ці два факти не варто.

Юрій Ігнат нагадав про провокацію з боку рф під час візиту Байдена до Польщі.

"Пам'ятаємо візит президента США до Польщі. Тоді теж була провокація з боку росії", — зазначив спікер ЗСУ.

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден разом із делегацією відвідав Київ та дав яскравий сигнал підтримки українському народу. Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським було обговорено питання про санкції проти атомної галузі рф та представників "Росатому".

За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, також було звернено увагу на три важливі реформи: антикорупційну, реформу правосуддя та реформу корпоративного управління.