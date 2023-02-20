Воздушная тревога в Киеве - почему во время визита Байдена включили тревогу - объяснение ВСУ

Почему во время визита Байдена в Киев включили воздушную тревогу: объяснение ВСУ
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины объяснили, почему во время визита президента США Джо Байдена в Киев включили воздушную тревогу. Это произошло из-за взлета российского истребителя МиГ-31.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
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Воздушная тревога в Киеве
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что такие ситуации являются типичными для Украины, где российские МиГ-31 часто доставляют хлопот посредством тревог или даже ударов. Он также отметил, что россияне, скорее всего, знали о визите Байдена в Украину, но связывать эти два факта не стоит.
Юрий Игнат напомнил о провокации со стороны рф во время визита Байдена в Польшу.
"Помним визит президента США в Польшу. Тогда тоже была провокация со стороны рф", — указал спикер ВСУ.
Напомним, что президент США Джозеф Байден вместе с делегацией посетил Киев и дал яркий сигнал поддержки украинскому народу. Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским был обсужден вопрос о санкциях против атомной отрасли рф и представителей "Росатома".
По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, также было обращено внимание на три важные реформы: антикоррупционную, реформу правосудия и реформу корпоративного управления.