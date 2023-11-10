Чому повітряні тривоги стали довшими, — відповідь ВПС України

Російський винищувач-перехоплювач МіГ-31. Ілюстративне фото: росЗМІ

Тривалість оголошених повітряних тривог в Україні тепер суттєво збільшилась. Першою чергою це пов'язано з тим, що російська армія під час тренувальних польотів винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 почала виконувати інші завдання.

Про це повідомив речник ВПС України Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Зауважимо, що під час зльоту МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал", тривога вмикається одразу на всій території України. Це пов'язано з тим, що завдяки потужності винищувача, ракети досягають великої швидкості, і можуть уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

МіГ-31 з "Кинджалом" йде на зліт. Джерело: росЗМІ

Раніше, коли такі літаки злітали, повітряна тривога лунала 20 хвилин. За словами Ігната, таким чином росіяни відпрацьовували зліт та посадка, тренувальні польоти.

"Також були 1,5-годинні тривоги — це час, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне. Літає, поки не витратить усе пальне, і коли вже пального залишається менше половини, починає сідати. Таким чином ми з півроку й більше бачили тривоги по 1,5 години. Зараз ПКС відпрацьовують дозаправку цих машин в повітрі. Зрозуміло, що тоді літаки знаходяться в повітрі довше, а тому й повітряні тривоги збільшуються. Зараз протяжність таких тривог — понад 2,5 годин", — пояснив речник Повітряних сил.

МіГ-31 — що відомо

МіГ-31 перед тренувальним польотом. Джерело: росЗМІ

Відзначимо, що російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 експлуатується ПКС РФ з 1981 року. У 1994 році виробництво машин повністю припинилося. Наразі він слугує носієм російських ракет "Кинджал" — переобладнаних ракет "Іскандер", пристосованих до повітряного старту. Як зазначають експерти, це пов'язано з габаритами та потужністю літака, адже максимальна швидкість МіГ-31 — 3000 км/г, що робить його найшвидшим літаком ПКС РФ. Водночас додається, що винищувач не є стратегічною машиною через наявність курсового озброєння: в носовій частині літака знаходяться дві важкі автоматичні авіагармати ГШ-6-23 калібру 23 мм.

Нагадаємо, що раніше, за повідомленням росЗМІ ескадрилья МіГ-31 встала на патрулювання акваторії Чорного моря. Проте, згодом аналітики спростували російські заяви, адже за отриманими супутниковими знімками бази ПКС РФ у Бельбеку, винищувачі не відкидають тіні, що свідчить про те, що літаків у Криму немає.