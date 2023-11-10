Почему воздушные тревоги стали длиннее, — ответ ВВС Украины

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 с подвешенной ракетой "Кинжал" — одна из причин воздушных тревог в Украине. Иллюстративное фото: росСМИ

Продолжительность объявленных воздушных тревог в Украине существенно увеличилась. В первую очередь это связано с тем, что российская армия во время тренировочных полетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 начала выполнять другие задачи.

Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Отметим, что во время взлета МиГ-31, являющихся носителями ракет "Кинжал", тревога включается сразу на всей территории Украины. Это связано с тем, что благодаря мощности истребителя, ракеты развивают огромную скорость, и могут поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

МиГ-31 с "Кинжалом" идет на взлет. Источник: росСМИ

Раньше, когда такие самолеты взлетали, воздушная тревога звучала 20 минут. По словам Игната, таким образом россияне отрабатывали взлет и посадку, тренировочные полеты.

"Также были 1,5-часовые тревоги — это время, когда МиГ-31 отрабатывает горючее. Летает, пока не потратит все горючее, и когда уже горючего остается меньше половины, начинает садиться. Таким образом, мы полгода и больше, видели тревоги по 1,5 часа. Сейчас ВКС отрабатывают дозаправку этих машин в воздухе. Понятно, что тогда самолеты находятся в воздухе дольше, а потому и воздушные тревоги увеличиваются. Сейчас протяженность таких тревог — более 2,5 часов", — пояснил спикер Воздушных сил.

МиГ-31 - что известно

МиГ-31 перед тренировочным полетом. Источник: росСМИ

Отметим, что российский истребитель-перехватчик МиГ-31 эксплуатируется ВКС РФ с 1981 года. В 1994 году производство машин полностью прекратилось. В настоящее время он служит носителем российских ракет "Кинжал" — переоборудованных ракет "Искандер", приспособленных к воздушному старту. Как отмечают эксперты, это связано с габаритами и мощностью самолета, ведь максимальная скорость МиГ-31 — 3000 км/ч, что делает его самым быстрым самолетом ВКС РФ. В то же время добавляется, что истребитель не является стратегической машиной из-за наличия курсового вооружения: в носовой части самолета установлены две тяжелых автоматических авиапушки ГШ-6-23 калибра 23 мм.

Напомним, что ранее, по сообщению РосСМИ, эскадрилья МиГ-31 встала на патрулирование акватории Черного моря. Однако впоследствии аналитики опровергли российские заявления, ведь по полученным спутниковым снимкам базы ВКС РФ в Бельбеке, истребители не отбрасывают тени, что свидетельствует о том, что самолетов в Крыму нет.