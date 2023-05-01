Чому Путін призначив командувача окупаційними військами аж у квітні 2022-го: пояснення ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін хотів самостійно оголосити про захоплення Києва. Саме тому він і не призначав командувача окупаційним контингентом в Україні аж до квітня 2022 року.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Путін хотів похизуватися

В Інституті нагадали, що на початку повномасштабної війни Росії проти України російські окупаційні війська не мали загального командувача усією операцією.

Такий командувач з’явився лише у квітні того ж року.

Аналітики ISW припустили, що такий крок, імовірно, був зумисно спланований Володимиром Путіним.

Той, очікуючи захоплення Києва протягом трьох днів, хотів похизуватися цим досягненням як власним тріумфом.

Тому не був призначений командувач окупаційного контингенту, щоб ніхто не зміг перехопити у Путіна цієї військової звитяги.

Визнання провалу

Тільки у квітні був призначений командувач усім окупаційним контингентом в Україні.

Ним став генерал армії Олександр Дворніков.

Призначення Дворнікова стало визнанням провалу операції із швидкого захоплення Києва та України.

Розуміючи, що війна в Україні стає більш тривалою операцією, Путін врешті і віддав наказ на призначення командувача окупаційних військ.

Але уже наприкінці травня 2022-го Дворніков був звільнений. Надалі Путін неодноразово змінював командувача російських військ в Україні, незадоволений тим, як відбувається хід війни.

Нагадаємо, що нині командувачем окупаційного контингенту є очільник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, призначений у січні 2023 року.