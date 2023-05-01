Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чому Путін призначив командувача окупаційними військами аж у квітні 2022-го: пояснення ISW arrow

Чому Путін призначив командувача окупаційними військами аж у квітні 2022-го: пояснення ISW

1 травня 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Путін призначив командувача окупаційними військами аж у квітні 2022-го: пояснення ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський диктатор Володимир Путін хотів самостійно оголосити про захоплення Києва. Саме тому він і не призначав командувача окупаційним контингентом в Україні аж до квітня 2022 року.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Путін хотів похизуватися

В Інституті нагадали, що на початку повномасштабної війни Росії проти України російські окупаційні війська не мали загального командувача усією операцією.

Такий командувач з’явився лише у квітні того ж року.

Аналітики ISW припустили, що такий крок, імовірно, був зумисно спланований Володимиром Путіним.

Той, очікуючи захоплення Києва протягом трьох днів, хотів похизуватися цим досягненням як власним тріумфом.

Тому не був призначений командувач окупаційного контингенту, щоб ніхто не зміг перехопити у Путіна цієї військової звитяги.

Визнання провалу

Тільки у квітні був призначений командувач усім окупаційним контингентом в Україні.

Ним став генерал армії Олександр Дворніков.

Призначення Дворнікова стало визнанням провалу операції із швидкого захоплення Києва та України.

Розуміючи, що війна в Україні стає більш тривалою операцією, Путін врешті і віддав наказ на призначення командувача окупаційних військ.

Але уже наприкінці травня 2022-го Дворніков був звільнений. Надалі Путін неодноразово змінював командувача російських військ в Україні, незадоволений тим, як відбувається хід війни.

Нагадаємо, що нині командувачем окупаційного контингенту є очільник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, призначений у січні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB