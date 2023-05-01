Почему Путин назначил командующего оккупационными войсками только в апреле 2022-го: объяснение ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин хотел самостоятельно объявить о захвате Киева. Именно поэтому он и не назначал командующего оккупационным контингентом в Украине до апреля 2022 года.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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В Институте напомнили, что в начале полномасштабной войны России против Украины у российских оккупационных войск не было общего командующего всей операцией.

Такой командующий появился только в апреле того же года.

Аналитики ISW предположили, что такой шаг, вероятно, был намеренно спланирован Владимиром Путиным.

Тот, ожидая захвата Киева в течение трех дней, хотел похвастаться этим достижением как собственным триумфом.

Поэтому не был назначен командующий оккупационным контингентом, чтобы никто не смог перехватить у Путина эту военную победу.

Признание провала

Только в апреле был назначен командующий всем оккупационным контингентом в Украине.

Им стал генерал армии Александр Дворников.

Назначение Дворникова стало признанием провала операции по скорейшему захвату Киева и Украины.

Понимая, что война в Украине становится более продолжительной операцией, Путин наконец и отдал приказ назначить командующего оккупационными войсками.

Но уже в конце мая 2022-го Дворников был уволен. В дальнейшем Путин неоднократно менял командующего российскими войсками в Украине, недовольный тем, как происходит течение войны.

Напомним, что в настоящее время командующим оккупационным контингентом является глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, назначенный в январе 2023 года.