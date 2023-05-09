Чому Росія поновила масові ракетні удари: аналіз Снєгирьова

Ракетні атаки з боку Росії. ФОТО: РосЗМІ

Росіяни почали масовані повітряні атаки України, щоб перешкодити українському контрнаступу. Вони вважають, що наступ має розпочатися до 15 травня і хочуть зруйнувати як військову, так і логістичну інфраструктуру.

Про це у коментарі Новини.LIVE зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, ворог хоче не дати можливості Україні сконцентрувати війська для майбутнього контрнаступу. Для цього посилив повітряні атаки по Україні, однак його цілі не були досягнуті.

Дмитро Снєгирьов. ФОТО: Новини.Live

"Незважаючи на масові комбіновані удари, наша ППО відпрацювала дуже добре. Проте ворог надалі не припинить обстрілів. Хіба що вони стануть рідшими. Його основне завдання — зірвати наш наступ", — запевнив Снєгирьов.

Він також зазначив, що росіяни стріляють по Україні ракетами виробництва 2023 року, намагаючись показати нам, що санкції проти них не діють, а є механізми відновлення ракетного потенціалу.

Ракети РФ. ФОТО: РосЗМІ

Снєгирьов нагадав, що окрім крилатих ракет росіяни масово задіюють зенітні ракети С-300, які вони модифікували та застосовують по прифронтових територіях. Окрім них, масово використовують керовані авіабомби. Дальність ураження до 80 км, їх теж активно використовують у прикордонних та прифронтових зонах.

Нагадаємо, під ранок 9 травня ворог завдав чергового ракетного удару по Україні, здійснивши пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. 15 із них цілили по Києву і були збиті Протиповітряною обороною. Перед тим, близько 22:00 8 травня росіяни випустили по українському сходу 8 крилатих ракет "Калібр". Всі були знищені.