Чому Росія поновила масові ракетні удари: аналіз Снєгирьова
Росіяни почали масовані повітряні атаки України, щоб перешкодити українському контрнаступу. Вони вважають, що наступ має розпочатися до 15 травня і хочуть зруйнувати як військову, так і логістичну інфраструктуру.
Про це у коментарі Новини.LIVE зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
За його словами, ворог хоче не дати можливості Україні сконцентрувати війська для майбутнього контрнаступу. Для цього посилив повітряні атаки по Україні, однак його цілі не були досягнуті.
"Незважаючи на масові комбіновані удари, наша ППО відпрацювала дуже добре. Проте ворог надалі не припинить обстрілів. Хіба що вони стануть рідшими. Його основне завдання — зірвати наш наступ", — запевнив Снєгирьов.
Він також зазначив, що росіяни стріляють по Україні ракетами виробництва 2023 року, намагаючись показати нам, що санкції проти них не діють, а є механізми відновлення ракетного потенціалу.
Снєгирьов нагадав, що окрім крилатих ракет росіяни масово задіюють зенітні ракети С-300, які вони модифікували та застосовують по прифронтових територіях. Окрім них, масово використовують керовані авіабомби. Дальність ураження до 80 км, їх теж активно використовують у прикордонних та прифронтових зонах.
Нагадаємо, під ранок 9 травня ворог завдав чергового ракетного удару по Україні, здійснивши пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. 15 із них цілили по Києву і були збиті Протиповітряною обороною. Перед тим, близько 22:00 8 травня росіяни випустили по українському сходу 8 крилатих ракет "Калібр". Всі були знищені.