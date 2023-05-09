Почему Россия возобновила массовые ракетные удары: анализ Снегирева

Пуск ракеты "Калибр". Фото: РосСМИ

Россияне начали массированные воздушные атаки Украины, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Они считают, что наступление должно начаться до 15 мая и хотят разрушить как военную, так и логистическую инфраструктуру.

Об этом в комментарии Новини.LIVE отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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По его словам, враг хочет не дать возможности Украине сконцентрировать войска для предстоящего контрнаступления. Для этого усилил воздушные атаки по Украине, однако его цели не были достигнуты.

Дмитрий Снегирев. ФОТО: Новини.LIVE

"Несмотря на массовые комбинированные удары, наша ПВО отработала очень хорошо. Однако враг в дальнейшем не прекратит обстрелов. Разве что они станут реже. Его основная задача — сорвать наше наступление", — заверил Снегирев.

Он также отметил, что россияне стреляют по Украине ракетами производства 2023 года, пытаясь показать нам, что санкции против них бездействуют, а есть механизмы восстановления ракетного потенциала.

Ракеты РФ. ФОТО: РосСМИ

Снегирев напомнил, что, кроме крылатых ракет, россияне массово задействуют зенитные ракеты С-300, которые они модифицировали и применяют по прифронтовым территориям. Кроме них, массово используют управляемые авиабомбы. Их дальность поражения до 80 км, их тоже активно используют в приграничных и прифронтовых зонах.

Напомним, под утро 9 мая враг нанес очередной ракетный удар по Украине, совершив пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. 15 из них целились по Киеву и были сбиты противовоздушной обороной.

Перед тем, около 22:00 8 мая, россияне выпустили по украинскому востоку 8 крылатых ракет "Калибр". Все были уничтожены.