Почему Россия возобновила массовые ракетные удары: анализ Снегирева
Россияне начали массированные воздушные атаки Украины, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Они считают, что наступление должно начаться до 15 мая и хотят разрушить как военную, так и логистическую инфраструктуру.
Об этом в комментарии Новини.LIVE отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
По его словам, враг хочет не дать возможности Украине сконцентрировать войска для предстоящего контрнаступления. Для этого усилил воздушные атаки по Украине, однако его цели не были достигнуты.
"Несмотря на массовые комбинированные удары, наша ПВО отработала очень хорошо. Однако враг в дальнейшем не прекратит обстрелов. Разве что они станут реже. Его основная задача — сорвать наше наступление", — заверил Снегирев.
Он также отметил, что россияне стреляют по Украине ракетами производства 2023 года, пытаясь показать нам, что санкции против них бездействуют, а есть механизмы восстановления ракетного потенциала.
Снегирев напомнил, что, кроме крылатых ракет, россияне массово задействуют зенитные ракеты С-300, которые они модифицировали и применяют по прифронтовым территориям. Кроме них, массово используют управляемые авиабомбы. Их дальность поражения до 80 км, их тоже активно используют в приграничных и прифронтовых зонах.
Напомним, под утро 9 мая враг нанес очередной ракетный удар по Украине, совершив пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. 15 из них целились по Киеву и были сбиты противовоздушной обороной.
Перед тем, около 22:00 8 мая, россияне выпустили по украинскому востоку 8 крылатых ракет "Калибр". Все были уничтожены.