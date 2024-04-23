Чому російська влада запанікувала через нову допомогу США для України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який пригрозив Україні ядерним ударом через новий пакет допомоги із США. Фото: Reuters/Turar Kazangapov

Російська влада та тамтешні пропагандисти дуже різко відреагували на новий пакет військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Причиною є далекобійні ракети ATACMS, якими Україна зможе вражати будь-які об’єкти на території Криму, включно із Керченським мостом.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Причина в ATACMS’ах

За словами Дмитра Снєгирьова, різка російська реакція на новий пакет військової допомоги для України зі Сполучених Штатів Америки пов’язана саме із ракетами ATACMS, які увійдуть у пакет.

"Раніше ми використовували базовий варіант, із дальністю ураження 160 кілометрів, а тепер ЗСУ отримають модифіковані ракети — з дальністю ураження до 300 кілометрів. Саме ці ракети й налякали росіян", — підкреслив експерт.

Росіяни запанікували через Крим

Завдяки цим ракетам Збройні сили України зможуть тримати під вогневим контролем не тільки окуповані території на материку, а і увесь Кримський півострів.

"Росіяни розуміють, що це в перспективі означає і для Кримського мосту, і для усієї тилової інфраструктури окупаційної армії", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.