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Чому російська влада запанікувала через нову допомогу США для України

23 квітня 2024 22:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому російська влада запанікувала через нову допомогу США для України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який пригрозив Україні ядерним ударом через новий пакет допомоги із США. Фото: Reuters/Turar Kazangapov
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська влада та тамтешні пропагандисти дуже різко відреагували на новий пакет військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Причиною є далекобійні ракети ATACMS, якими Україна зможе вражати будь-які об’єкти на території Криму, включно із Керченським мостом.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Причина в ATACMS’ах

За словами Дмитра Снєгирьова, різка російська реакція на новий пакет військової допомоги для України зі Сполучених Штатів Америки пов’язана саме із ракетами ATACMS, які увійдуть у пакет.

"Раніше ми використовували базовий варіант, із дальністю ураження 160 кілометрів, а тепер ЗСУ отримають модифіковані ракети — з дальністю ураження до 300 кілометрів. Саме ці ракети й налякали росіян", — підкреслив експерт.

Росіяни запанікували через Крим

Завдяки цим ракетам Збройні сили України зможуть тримати під вогневим контролем не тільки окуповані території на материку, а і увесь Кримський півострів.

"Росіяни розуміють, що це в перспективі означає і для Кримського мосту, і для усієї тилової інфраструктури окупаційної армії", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.

ЗСУ
Сергій Лавров
Дмитро Снєгирьов
ракети
війна в Україні
Росія

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