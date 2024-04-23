Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Почему российские власти запаниковали из-за новой помощи США для Украины arrow

Почему российские власти запаниковали из-за новой помощи США для Украины

23 апреля 2024 22:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему российские власти запаниковали из-за новой помощи США для Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пригрозивший Украине ядерным ударом из-за нового пакета помощи из США. Фото: Reuters/Turar Kazangapov
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские власти и местные пропагандисты очень резко отреагировали на новый пакет военной помощи из Соединенных Штатов Америки. Причиной являются дальнобойные ракеты ATACMS, которыми Украина сможет поражать любые объекты на территории Крыма, включая Керченский мост.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Причина в ATACMS'ах

По словам Дмитрия Снегирева, резкая российская реакция на новый пакет военной помощи для Украины из США связана именно с ракетами ATACMS, которые войдут в пакет.

"Раньше мы использовали базовый вариант с дальностью поражения 160 километров, а теперь ВСУ получат модифицированные ракеты — с дальностью поражения до 300 километров. Именно эти ракеты и испугали россиян", — подчеркнул эксперт.

Россияне запаниковали из-за Крыма

Благодаря этим ракетам Вооруженные силы Украины смогут держать под огневым контролем не только оккупированные территории на материке, но и Крымский полуостров.

"Россияне понимают, что это в перспективе означает и для Крымского моста, и для всей тыловой инфраструктуры оккупационной армии", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.

ВСУ
Сергей Лавров
Дмитрий Снегирев
ракеты
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри