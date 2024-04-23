Почему российские власти запаниковали из-за новой помощи США для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пригрозивший Украине ядерным ударом из-за нового пакета помощи из США. Фото: Reuters/Turar Kazangapov

Российские власти и местные пропагандисты очень резко отреагировали на новый пакет военной помощи из Соединенных Штатов Америки. Причиной являются дальнобойные ракеты ATACMS, которыми Украина сможет поражать любые объекты на территории Крыма, включая Керченский мост.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Причина в ATACMS'ах

По словам Дмитрия Снегирева, резкая российская реакция на новый пакет военной помощи для Украины из США связана именно с ракетами ATACMS, которые войдут в пакет.

"Раньше мы использовали базовый вариант с дальностью поражения 160 километров, а теперь ВСУ получат модифицированные ракеты — с дальностью поражения до 300 километров. Именно эти ракеты и испугали россиян", — подчеркнул эксперт.

Россияне запаниковали из-за Крыма

Благодаря этим ракетам Вооруженные силы Украины смогут держать под огневым контролем не только оккупированные территории на материке, но и Крымский полуостров.

"Россияне понимают, что это в перспективе означает и для Крымского моста, и для всей тыловой инфраструктуры оккупационной армии", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.