Чому США мають продовжити допомагати Україні — голова МЗС Тайваню відповів

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву. Фото: REUTERS/Ann Wang

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву наголосив на важливості продовжити американську військову допомогу Україні. Він заявив, що її продовження сприяє стримуванню Китаю від нападу на півострів.

Слова політика цитує The New York Times.

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За словами голови МЗС Тайваню, якщо Росія переможе у війні, це може заохотити Пекін до агресії проти Тайваню та антиамериканської пропаганди.

"Коли люди запитують нас, чи це нормально, що Сполучені Штати покинули Україну, відповідь — ні, тому що світ не є чорно-білим, або якщо ви дивитеся тільки на один театр за один раз. Світ взаємопов'язаний", — зазначив Джозеф Ву.

Політик додав, що якщо Росія захопить більшу частину України та заявить про свою перемогу, то це буде розглядатися як перемога авторитаризму, оскільки Росія, Китай, Північна Корея та Іран зараз "пов’язані між собою".

"Китайські посадовці думають так: "Гаразд, якщо Росія може це зробити, то і ми можемо це зробити". Тому рішучість США у наданні підтримки країнам, які страждають від авторитарної агресії, дуже важлива", — додав він.

Нагадаємо, раніше голови оборонних відомств Китаю та країн НАТО провели восьмий діалог з питань політики безпеки та обговорили російське вторгнення в Україну.

Водночас речник Міноборони Китаю У Цянь заявив, що НВАК відстежує діяльність армію Тайваню про її маневри, яка необхідна для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності Китаю.